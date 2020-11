Nelu Tataru: "Dacă noi nu gestionăm aceste săptămâni, nici nu vreau să mă gândesc la Crăciun"

"Cine crede că dacă acum nu respectă regulile sanitare va avea un Crăciun liniştit sau va merge la munte sau în străinătate, se înşală", avertizează ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. El spune că situația epidemiologică în care va fi România de sărbătorile de iarnă depinde de modul în care respectăm măsurile anti-COVID pe termen lung.

"Dacă noi nu gestionăm aceste săptămâni, nici nu vreau să mă gândesc la Crăciun. Noi avem în acest moment nişte repere şi am spus care sunt barometrele mele: primirile urgenţe, internările, decesele, terapia intensivă cu extensie. In condiţiile în care eu am nişte reguli şi nu le respect, mă gândesc că, da, poate fi. Îmi fac o evaluare şi o previziune a mea. În condiţiile în care eu voi respecta nişte reguli, avem trei cicluri de 14 zile epidemiologic, ar trebui să ajung la o limitare, la un platou. Va trebui să continui încă cu acel ciclu de 3x14 zile, ca să încep să scad ca număr. Cine crede că dacă eu astăzi respect sau nu respect, voi avea previziunea că voi avea un Crăciun liniştit sau voi merge la munte sau voi merge în străinătate, se înşală. Gândiţi-vă că nu suntem numai noi. Toate comunităţile, toate ţările îşi închid graniţele. (...) Cred că ar trebui toţi, într-un efort comun, să ajungem la un numitor comun: respectarea unor reguli, un tratament de calitate în condiţii de presiune scăzută", a afirmat Tătaru.

Potrivit acestuia, "avem o transmitere comunitară diferită", astfel că măsurile nu pot fi identice la nivel naţional. "Adaptarea o facem de la localitate la localitate, în contextul în care avem un indice dat de către DSP, dar avem şi o perioadă de 48 de ore în care vedem evoluţia în acea comunitate. (...) Noi fiecare activitate relaxată o avem cu anumite norme şi măsuri în vederea funcţionării şi desfăşurării. Cred că esenţial ar fi să putem să respectam acele reguli, după cum este esenţială şi respectarea Legii 55, care are specificat foarte clar, de la articolul 64 până la 70, cine verifică aceste reguli şi care sunt sancţiunile. Cred că totuşi acolo ar trebui să ajungem. Nu intenţionăm să ajungem la stat poliţienesc, dar trebuie să ştim că fiecare are partea noastră pe care trebuie să o facem în acest sens. Consider că pe fiecare palier trebuie să avem o măsură a acţiunilor noastre", a adăugat ministrul Sănătății.