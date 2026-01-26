Noua șefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acțiune, care ar putea merge până la operațiuni psihologice sau chiar stimularea panicii
Postat la: 26.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Noua directoare a serviciului britanic de informații externe, Secret Intelligence Service (MI6), semnalează o schimbare de strategie într-un moment în care Europa se confruntă cu o escaladare a confruntării cu Rusia. Este concluzia unui articol publicat de Foreign Policy, care analizează primele mesaje publice transmise de Blaise Metreweli, prima femeie aflată la conducerea MI6.
Potrivit analizei, Metreweli nu propune doar o ajustare de discurs, ci o reorientare a serviciului către o zonă mai agresivă de acțiune, într-un context descris chiar de ea ca fiind „între pace și război". Pentru o organizație care ar trebui să funcționeze în umbră, MI6 și-a cultivat în ultimii ani o prezență publică atent construită. Mesajul oficial a fost acela al unui serviciu „modern, divers și incluziv", departe atât de filmele cu James Bond, cât și de universul auster al romanelor lui John le Carré.
Fostul șef al MI6, Richard Moore, a promovat chiar ideea de cariere „family-friendly" (compatibile cu viața de familie - n.red.) sub hashtagul #ForgetJamesBond. Numirea lui Metreweli a fost, la rândul ei, interpretată de unii drept parte a acestei strategii de imagine. Articolul Foreign Policy avertizează însă că „a pune promovarea ei exclusiv pe seama genului ar fi o greșeală". Metreweli a avut o carieră solidă în interiorul MI6, culminând cu conducerea ramurii „Q", responsabilă de știință și tehnologie. Deși numele provine din universul Bond, în realitate este vorba despre dezvoltarea de tehnologii sofisticate de spionaj, axate pe miniaturizare și camuflaj.
În primul său discurs public ca șefă a MI6, Metreweli a surprins prin temele alese. Terorismul - prioritate majoră timp de peste două decenii - a fost abia menționat. China, considerată de guvernul britanic drept cea mai mare amenințare pe termen lung, a lipsit aproape complet. La fel și Statele Unite, tradițional principalul aliat de informații al Londrei. În schimb, accentul a fost pus pe Rusia. Metreweli a descris ceea ce a numit „campania Rusiei de a exporta haos", enumerând incendieri, sabotaje, atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice, drone care survolează aeroporturi și baze militare, activități subacvatice „agresive" și operațiuni de influență menite să exploateze „fracturi din interiorul societăților".
„În acest spațiu dintre pace și război, MI6 nu se va mai limita la a-și înțelege adversarii", a spus ea. Serviciul va acționa activ împotriva lor: „Ne vom întări avantajul și impactul cu îndrăzneală, apelând - dacă vreți - la instinctele noastre istorice de tip SOE". Referirea este la Special Operations Executive (SOE), structura creată în 1940 de Winston Churchill, cu misiunea de a „aprinde Europa" prin sabotaj și sprijinirea rezistenței din teritoriile ocupate de naziști.
Această viziune marchează o distanțare față de direcția urmată în ultimii ani, când MI6 și-a concentrat resursele pe colectarea de informații de nivel înalt pentru decidenții politici. Potrivit Foreign Policy, fostul șef Richard Moore a desființat în 2020 o direcție costisitoare - Strategic Advantage - care se ocupa explicit de activitățile ostile ale Rusiei, Chinei și Iranului. Ideea că MI6 ar trebui să fie „un instrument universal" pentru operațiuni secrete a fost respinsă atunci din interior.
Rezultatul a fost obținerea unor informații extrem de utile pentru negocieri și decizii politice, dar care, spun unii oficiali, s-au tradus mai greu în efecte concrete pe teren. Un fost ministru britanic descrie producția de informații a MI6 drept „sub așteptări". În 2024, fostul director adjunct Nigel Inkster a criticat public slăbirea expertizei MI6 privind China, invocând lipsuri în competența lingvistică și în înțelegerea istorică și culturală. În plus, supravegherea digitală masivă face spionajul clasic tot mai dificil, mai ales în Rusia și China.
Autorul Foreign Policy sugerează că MI6 ar putea merge mai departe: scurgeri de informații compromițătoare despre apropiații lui Vladimir Putin, perturbarea vieții cotidiene din Rusia prin operațiuni psihologice sau chiar stimularea panicii economice locale. Astfel de acțiuni „nu necesită acces la secrete de vârf, ci imaginație și ingeniozitate", notează analiza. Marea problemă rămâne însă cea politică: cine își asumă responsabilitatea dacă o operațiune eșuează ... sau dacă reușește prea bine și provoacă represalii directe din partea Rusiei?
Așadar, dacă Metreweli își va impune viziunea, MI6 ar urma să revină la ceea ce, în jargonul american, se numește „covert action" - operațiuni secrete prin care un stat încearcă să influențeze sau să destabilizeze un adversar, fără a-și asuma public responsabilitatea. Metreweli beneficiază, deocamdată, de sprijin politic. MI6 este, de altfel, una dintre cele mai puțin supravegheate instituții ale statului britanic, iar eșecurile sale rămân, la fel ca succesele, în mare parte secrete.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un nou studiu susține că inteligența artificială dezvoltată în prezent se va lovi de un zid matematic
S-ar putea ca așa-zișii „agenți AI" pe care companiile din domeniul inteligenței artificiale pariaza miliarde de d ...
-
Cine este „Amelia", eleva virtuală care a devenit vedetă a extremismului online
Fenomenul ridica semne de intrebare privind raspandirea urii și manipularea digitala. „Amelia" este un avatar AI. ...
-
Experimentul care tâmpește: cum e să trăiești dacă temperatura din casă ar fi de 10 grade
Jurnalistul BBC James Gallagher a participat la un experiment pentru a ințelege cum reacționeaza corpul cand este expus ...
-
Ai simțit și tu vibrația fantomă? Știința explică misterul vibrațiilor inexistente ale telefonului mobil
Probabil ai simțit și tu acel tremur scurt in buzunar care te-a facut sa crezi ca ai primit un mesaj, doar ca sa descope ...
-
Cei mai bogați 12 miliardari ai planetei au o avere cât 4 miliarde de oameni din cei mai săraci
Într-un raport publicat in deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, Oxfam a aratat ca averea miliardari ...
-
Adio șoferi șmecheri și dat la o parte cu flash-uri: 400 de camere radar pe autostrăzi. Când vor fi funcționale și cat de mari vor fi amenzile pentru "bombardierii" șoselelor
Traficul de mare viteza din Romania urmeaza sa fie supravegheat continuu. Autoritațile pregatesc implementarea unui ampl ...
-
Misterul Chivotului Legământului se adâncește pe măsură ce noi descoperiri remodelează scopul relicvei biblice
Un egiptolog a propus o interpretare noua asupra Chivotului Legamantului, sugerand ca acesta nu a fost doar un obiect sa ...
-
Controlul populației: Microsoft a oferit FBI acces la date criptate pe laptopuri cu Windows. Cum a fost posibil fără spargerea parolelor
Microsoft a confirmat ca a furnizat catre FBI cheile de recuperare necesare pentru a decripta informațiile de pe trei la ...
-
Bolojane, în Austria se face invers ca în România pentru că nu vor să distrugă țara: se reduce TVA-ul la alimente și scade drastic costul electricității
Guvernul Austriei a ajuns la un acord asupra unui pachet de reduceri fiscale și subvenții menit sa atenueze presiunea co ...
-
Controverse majore înainte de zborul spre Lună: NASA merge înainte cu misiunea, deși nava are o defecțiune critică
În timp ce NASA iși menține calendarul ambițios pentru urmatoarea misiune pe Luna, un conflict tot mai vizibil se ...
-
Se zguduie știința și religia: un fizician de la Harvard spune că știe distanța exactă la care se află Dumnezeu față de Pământ
Fizicianul Michael Guillén, fost profesor la Harvard, a lansat o ipoteza surprinzatoare care imbina știința cu re ...
-
SUA: Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte"
Un copil de doi ani și tatal sau au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE in Minneapolis și transportați ...
-
Dr. Jack Kruse: Cum folosește DARPA câmpuri electromagnetice (EMF) pentru a-ți controla mintea VIDEO
Marty Bent, realizator de podcast cunoscut, il intervieveaza pe neurochirurgul Dr. Jack Kruse despre intersecția dintre ...
-
SUA se retrag din Organizația Mondială a Sănătății. Decizia pune în pericol sănătatea globală
Statele Unite ale Americii și-au finalizat retragerea din Organizația Mondiala a Sanatații, organism la a carui inființa ...
-
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
Pana in anul 2035, peisajul digital al Uniunii Europene va trece printr-o schimbare radicala, marcata de eliminarea defi ...
-
Coldea la Davos: "Ordinea mondială a murit iar serviciile secrete vor decide viitorul. Ele trebuie să devină puteri executive!"
Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a susținut la „Davos Lodge 2026" un discurs in care a avert ...
-
Youval Harari la Davos: "Vom ajunge să recunoaștem Inteligența Artificială drept persoană?"
Istoricul, scriitorul și cercetatorul israelian Yuval Noah Harari pune o intrebare tulburatoare in discursul din acest a ...
-
Musk îi spune șefului Blackrock că el este un extraterestru. Glumă sau adevăr?
Elon Musk ii spune directorului general BlackRock Larry Fink la Forumul Economic Mondial ca este un extraterestru din vi ...
-
Reuters: Vladimir Putin și Donald Trump au stabilit împărțirea Ucrainei la Anchorage
În timpul discuțiilor din Alaska, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au conveni ...
-
Dungaciu și Simion îl consideră înțelept pe americanul care a susținut că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost corectă VIDEO
Dan Dungaciu și George Simion s-au pozat cu Daniel Fried de la Atlantic Council, americanul care a susținut anularea ale ...
-
Descoperire neașteptată lângă Roma: Un sanctuar antic dedicat lui Hercule vechi de 2.400 de ani
Doua morminte aparținand elitei din perioada Republicii Romane, vechi de peste 2.400 de ani, precum și un sanctuar dedic ...
-
Trump dă alarma la Teheran: O „armada" navală americană se îndreaptă spre Golful Persic
Presedintele SUA Donald Trump a afirmat joi ca o „armada" navala americana se indreapta spre Golful Persic, mentin ...
-
Creaturile bizare care au sfidat evoluția: nu erau nici plante, nici animale, ci doar un eșec al naturii
Cu mult inainte de apariția dinozaurilor și chiar inainte ca viețuitoarele cu schelet sa umple oceanele, Pamantul era lo ...
-
Boicotarea Cupei Mondiale: Europa coace planul de contraatac față de măsurile lui Donald Trump
Atacurile lui Donald Trump impotriva Europei și planul de a prelua cu forța Groenlanda ii forțeaza pe liderii din Europa ...
-
Ancheta Nordis a fost extinsă de DIICOT și pentru bancrută frauduloasă: Apar noi acuzații
Ancheta din dosarul Nordis, in care zeci de cumparatori de apartamente ar fi fost țepuiți de avocata Laura Vicol și soțu ...
-
Aberația din capul lui BoloJAF: Românii cu mașini hibrid noi plătesc mai mult decât cei cu un diesel vechi
Formula de impozitare pentru autovehicule s-a modificat și, pe langa creșterea impozitului auto, noua formula de calcul ...
-
Adevărul despre lumea în care suntem obligați să trăim VIDEO
Televiziunile, social media, instrumente ale serviciilor secrete straine pentru propaganda și impunerea unei ordini soci ...
-
Val de plângeri penale la Parchetul General pe tema anulării alegerilor. Despagubire de câte un milion de euro pentru fiecare acțiune
Zeci de persoane au depus simultan plangeri penale la Parchetul General, acuzand aproximativ 60 de oficiali și organizaț ...
-
Forumul Mondial al complotiștilor de la Davos
Asistam in aceste zile la spectacolul unui globalism muribund care iși prelungește agonia in lupta cu un suveranism conf ...
-
Se schimbă regulile de călătorie cu avionul în Europa: Se elimină cele mai enervante și aberante reguli impuse de companiile aeriene
Parlamentul European a adoptat noi reguli privind drepturile pasagerilor aerieni, menite sa elimine taxele ascunse și pr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu