Noul coronavirus, prezent in Italia din septembrie 2019. Voluntari dintr-un program pentru cancer au dezvoltat anticorpi inainte de luna februarie

Institutul National al Cancerului din Milano anunta, intr-un nou studiu, ca noul coronavirus s-ar fi putut raspandi in afara Chinei mai devreme decat se credea anterior.

In Italia, primul pacient infectat cu COVID-19 a fost detectat pe 21 februarie, in Lombardia. Descoperirile cercetatorilor italieni, publicate de revista stiintifica Tumori Journal, arata ca 11,6% din 959 de voluntari sanatosi inscrisi intr-un studiu de screening al cancerului pulmonar intre septembrie 2019 si martie 2020, au dezvoltat anticorpi cu mult inainte de luna februarie.

Cercetatorii italieni au declarat ca in ultimul trimestru al anului 2019 a fost raportat un numar mai mare decat de obicei de cazuri de pneumonie severa si gripa in Lombardia. Unul dintre cercetatori sustine ca patru cazuri din octombrie au fost pozitive pentru anticorpi, ceea ce inseamna ca s-au infectat in luna septembrie. Cercetatorii sustin ca persoanele fara simptome au fost pozitive dupa testele serologice si au avut anticorpi capabili sa omoare virusul.