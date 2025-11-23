O descoperire fără precedent în adâncul oceanului: Un fenomen ciudat generează un loc unic în lume

Oamenii de știință descoperă un sistem unic de izvoare adânci în Papua Noua Guinee, unde fluide fierbinți și metan ies simultan, creând o biodiversitate nemaîntâlnită în alte locuri din lume.

Cercetătorii au identificat în largul coastelor statului Papua Noua Guinee un sit hidrotermal fără precedent, în care fluidele fierbinți, bogate în minerale, și gazele încărcate cu metan ies la suprafață aproape simultan, o combinație geologică care nu a mai fost observată nicăieri pe Pământ, scrie SciTechDaily.

Câmpul se află la o adâncime de 1.300 de metri, pe versantul Conical Seamount, în apropierea insulei Lihir, și a fost descoperit în timpul unei expediții din 2023, fiind prezentat recent în revista Scientific Reports.

Oamenii de știință spun că descoperirea dezvăluie un mediu hibrid rar, cu o biodiversitate remarcabilă, dar amenințat tot mai mult de activitățile industriale.

Anomalia a fost identificată abia după ce vehiculul submersibil ROV Kiel 6000 a cartografiat zona, spre surprinderea cercetătorilor care mai vizitaseră regiunea fără a observa astfel de fenomene.

Geologul Philipp Brandl a declarat că echipa a găsit „un izvor hidrotermal fierbinte care clocotește chiar lângă o emanare rece de gaze", o situație care contrazice așteptările și pune sub semnul întrebării modul tradițional de distribuție al acestor sisteme.

Spre deosebire de majoritatea zonelor de pe fundul mării, unde izvoarele hidrotermale și emanările de metan apar separat, Conical Seamount este format din straturi groase de sedimente bogate în materie organică încălzite de magma ascendentă.

Acest proces produce metan, în timp ce aceleași surse de căldură împing fluide mineralizate către suprafață.

Cele două tipuri de fluide circulă prin aceleași canale din rocă și ies la doar câțiva centimetri distanță, generând reacții chimice rare care depun aur, argint, arsen, antimoniu și mercur.

Câmpul, denumit Karambusel, găzduiește densități impresionante de scoici Bathymodiolus, viermi tub, creveți, amfipode și castraveți de mare în nuanțe intense de violet, multe dintre speciile prezente fiind, probabil, încă nedescrise.

Cu toate acestea, activitățile miniere din zonă, inclusiv evacuările din mina de aur Ladolam, pun în pericol acest ecosistem fragil și extrem de specializat.

Cercetătorii solicită studii suplimentare și măsuri urgente de protecție, descriind situl drept „o comoară neașteptată de biodiversitate" care riscă să fie distrusă de interese economice.