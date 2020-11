O familie suspecta de COVID, nevoita sa stea cu bunica moarta in casa. Oamenii au fost trimisi sa se testeze pe banii lor

O tanara din judetul Mures si parintii ei, intrati in izolare dupa aparitia unor simptome clare de COVID-19, au fost nevoiti sa stea in casa cu bunica din familie, moarta dupa intrarea in izolare. Tanara din Mures a reclamat ca Directia de Sanatate Publica i-a trimis sa se testeze pe banii lor.

"Noi avem COVID: mama, tata, eu. Si bunica. Acum cateva zile, medicul de familie, auzind ca avem febra, lipsa totala de gust si de miros, a zis sa sunam la DSP, pentru ca sigur e COVID. DSP a zis sa ne testam pe banii nostri la privat. Le-am spus ca pensiile alor mei de 700-1.000 lei sigur nu fac fata la atatea teste covid. Nu ne-am testat, am preferat sa cumpar medicamentele si vitaminele din protocolul de COVID.

Acum bunica a murit. Cei de la 112 au zis sa contactez DSP-ul. DSP nu ma crede ca avem COVID, in continuare nu ne testeaza daca nu suntem contacti directi cu cineva care are test. Eu nu pot suna la pompe funebre fara dovada de COVID si nu cred ca ar fi bine sa mint ca nu avem. Suntem blocati in sistem. Noi suntem la Targu-Mures, bunica e cu noi in camera, dar medicul ei de familie e la tara intr-o comuna de unde e bunica, nu poate fi contactata decat prin dispensar, care e inchis pana luni. Si noi nu putem dovedi ca avem si ca avea COVD. Ce ne facem? Sa ma ajute cineva care stie ce e de facut", a fost, potrivit digi24.ro, apelul tinerei, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, directorul Directiei de Sanatate Publica Mures a declarat ca familia tinerei ar fi trebuit testata de un echipaj de la Ambulanta. "Pentru pacientul simptomatic la domiciliu nu recolteaza DSP, recolteaza serviciul judetean de ambulanta, pe scurt. Operatorul nostru care a raspuns nu a dat o informatie corecta si exacta, motiv pentru care am dispus ca procedura respectiva, intreaga metodologie, sa fie reactualizata si prelucrata din nou cu cei care sunt implicati pe linie de apelare telefonica", a declarat Iuliu Moldovan, directorul DSP Mures. Familia poate solicita acum testarea la domiciliu, in mod gratuit. DSP promite ca pentru batrana decedata vor fi eliberate documentele necesare inmormantarii.