O nouă descoperire lasă loc de întrebări: Ce s-a găsit în mormântul regelui Tutankhamon

O echipă de la Programul de Farmacologie Antică Yale a identificat compuși specifici opiului într-o vază de alabastru aflată în Colecția Babiloniană a Universității Yale. Proba, analizată în laboratorul Muzeului Peabody, oferă cea mai solidă confirmare de până acum că opiaceele circulau pe scară largă în Egiptul Antic.

Vasul, dedicat lui Xerxes I, poartă inscripții în akkadiană, elamită, persană și egipteană. O notare demotică indică un volum de aproximativ 1.200 de mililitri. Piese intacte de acest tip sunt foarte rare, numărând probabil sub zece în colecții internaționale. Cercetătorii spun că obiectele cu astfel de inscripții au fost produse în timpul domniilor lui Darius, Xerxes și Artaxerxes, între mijlocul secolului VI și mijlocul secolului V î.Hr, notează SciTechDaily.

Analiza reziduurilor a identificat noscapină, hidrocotarnină, morfină, tebaină și papaverină. Rezultatele confirmă prezența opiului și sugerează că alte vase de alabastru sculptate din calcit provenit din aceleași cariere pot conține urme similare. Andrew J. Koh, coordonatorul studiului, spune că descoperirea susține ideea unui consum constant de opiacee în Egiptul Antic și în regiunile învecinate.

Cercetarea se aliniază unui set de rezultate anterioare obținute la Sedment, în sudul Cairo-ului, unde au fost găsite opiacee într-un grup de vase egiptene și recipiente cipriote cu bază inelară, datate în Noul Regat. Koh arată că prezența substanței în contexte diferite, separate de aproape o mie de ani, ridică întrebarea dacă vasele de alabastru din mormântul lui Tutankhamon au servit același scop.

Arheologia oferă și alte indicii. În perioada lui Tutankhamon, insulele egeene aveau tradiții rituale asociate unei „zeițe a macului", iar planta este menționată în numeroase texte antice. Descoperirea mormântului de către Howard Carter, în 1922, a scos la iveală un număr mare de recipiente de alabastru, multe cu reziduuri organice brun-închise. Chimistul Alfred Lucas, care le-a analizat în anii 1930, nu a putut determina compoziția lor, dar a observat că nu erau simple parfumuri sau unguente.

Koh spune că noile rezultate ar putea indica un tip recognoscibil de recipient asociat consumului de opiu. El consideră că investigarea sistematică a vaselor din mormântul lui Tutankhamon ar putea clarifica rolul opiaceelor în viața și practicile societăților egiptene antice.