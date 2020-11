O noua pista a politiei: Fata gasita arsa pe un camp din Giurgiu ar putea fi din Bucuresti

Fata ucisa si incendiata pe un camp din Giurgiu ar putea fi din Capitala. Ar fi vorba despre o tanara de 22 de ani care locuia cu bunicul sau in Sectorul 2 din Bucuresti.

Criminalistii au facut un portret robot al tineri arse si au cautat in localitatile apropiate locului unde a fost descoperita. Nimeni nu a vazut pe cineva care sa aiba semnalmentele respective. Astfel, politistii au extins cautarile si au ajuns pe o pista promitatoare. Tanara arsa ar putea fi o fata din Bucuresti. Bunciul ei a anuntat disparitia abia luni, 2 noiembrie 2020, la deja trei zile dupa ce s-a gasit cadavrul incendiat pe camp.

"Luni, 02 noiembrie a.c., Sectia 9 Politie a fost sesizata de bunicul unei tinere cu privire la faptul ca nepoata sa, Ghinea Simona Elena, in varsta de 22 de ani, a plecat in seara de 31 octombrie a.c., in jurul orei 20:00, de la o adresa din sectorul 2 si nu s-a mai intors. Din datele existente tanara este cunoscuta cu plecari voluntare", se arata intr-o informare a politiei.

"Momentan este o ipoteza, asteptam ca probele administrate sa ne confirme sau sa infirme daca exista legatura intre cele doua cazuri", spun anchetatorii. De altfel, procurorul de caz, Andreea Albu, a declarat pentru Ziare.com ca "pana la acest moment nicio legatura confirmata stiintific".