Panouri fotovoltaice pe balcon. Cât te costă și cât economisești la factura de energie, dar și ce obligații ai ca să nu provoci un incendiu

În magazine se vând kit-uri pentru panouri fotovoltaice pe care oricine le poate instala pe balcon, pentru a reduce o parte din facturile la electricitate. Însă chiar dacă sunt folosite doar pentru consumul propriu, specialiștii susțin că montarea lor trebuie făcută doar de către persoane autorizate și numai după ce este înștiințat operatorul de distribuție a energiei din zonă. În caz contrar există riscul producerii unor scurtcircuite și incendii.

În primele opt luni ale acestui an au avut loc 25 de incendii care au avut drept cauză exploatarea defectuoasă a panourilor fotovoltaice, mai mult decât pe tot parcursul anului trecut, când au fost înregistrate 20 de astfel de cazuri. Sistemele fotovoltaice pentru balcon se pot achiziționa din magazinele de bricolaj din România, dar și online. Ele costă în jur de 2.000 - 3.000 de lei, în funcție de capacitate, dotări și marcă.

Spre exemplu, un kit de 400 wați (W) costă 2.642 lei într-un magazin online și conține un panou solar, suport de fixare, microinvertor, un „on-grid string invertor" (invertor pentru conectare la rețea) și accesorii pentru priză. Având în vedere faptul că un sistem cu această capacitate poate produce pe zi aproximativ 1,5 - 2 kWh (kilowatt oră), economia pe care o facem la o factură lunară este de circa 60-80 de lei. Calculele variază în funcție de potențialul solar al zonei, de capacitatea sistemului fotovoltaic, dar și de modul cum îl folosim.

„În acest caz, utilizatorul are obligația de a notifica operatorul de distribuție la rețeaua căruia este racordat locul său de consum referitor la modificarea instalației de utilizare prin montarea sistemului de producere a energiei electrice, precizând faptul că nu are în vedere evacuarea în rețeaua electrică de interes public a energiei electrice produse și neconsumate și nici certificarea calității de prosumator", au precizat reprezentanții ANRE pentru HotNews.

„Totodată, împreună cu informarea menționată anterior, este necesar ca utilizatorul să îi transmită operatorului documentele echipamentului puse la dispoziție de către furnizorul acestuia, pentru a constata faptul că acesta îndeplinește cerinţele tehnice privind utilizarea", Obligația de a anunța distribuitorul este prevăzută în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013", mai susține ANRE.