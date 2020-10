Pretul petrolului continua sa scada din cauza pandemiei COVID-19

Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, pe fondul cresterii numarului de infectii Covid-19, in timp ce redresarea productiei de titei in Libia a amplificat ingrijorarile legate de oferta in exces, transmite Reuters.

Statele Unite au raportat cel mai mare numar de infectii cu nou coronavirus pe parcursul a doua zile, pana sambata, in timp ce in Franta numarul cazurilor noi a atins duminica un nivel record de peste 50.000 de cazuri, iar luni au fost inregistrate cele mai multe internari noi pentru Covid-19 dupa data de 2 aprilie. Italia si Spania au impus noi restrictii pentru a tine virusul sub control.

"Este o zi de luni intunecata pe piata petrolului", a declarat Bjornar Tonhaugen, director pentru pietele petrolului la firma Rystad Energy. "Am avertizat de mult timp ca ar putea fi impuse restrictii dure pentru un al doilea val de coronavirus si se intampla cu adevarat", a adaugat acesta. Pretul petrolului Brent a inchis in declin cu 3,1%, la 40,46 dolari pe baril.

Cotatia petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 3,2%, la 38,56 dolari pe baril. Ambele contracte au scazut saptamana trecuta cu aproape 2,5%. In Libia, compania National Oil Corp (NOC) a anuntat luni ca a ridicat situatia de forta majora la ultimele unitati de productie inchise de o blocada de opt luni a fortelor din estul tarii asupra exporturilor de petrol.