Ireal: doi bărbați au mers să taie porcul, dar pentru că erau beți s-au luat la bătaie și s-au înjunghiat. Porcul nu era al lor
Postat la: 18.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un bărbat din comuna prahoveană Floreşti a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor după ce l-a înjunghiat pe un altul, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool din timpul activităţilor legate de tăierea porcului.
„La data de 14 decembrie 2025, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Florești au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 de către un bărbat din comuna Florești, cu privire la faptul că, în satul Novăcești, comuna Florești, se desfășoară un conflict între două persoane.
În urma sesizării, echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, fiind demarate imediat activități specifice de constatare operativă, identificare a persoanelor implicate și asigurare a ordinii și siguranței publice. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în cursul zilei de 14 decembrie 2025, în jurul orei 10.00, apelantul ar fi invitat la domiciliul său două persoane cunoscute, domiciliate în comuna Florești, pentru desfășurarea unor activități gospodărești specifice perioadei, la locație aflându-se, pentru o perioadă de timp și alte două persoane.
Ulterior, apelantul a rămas la domiciliu împreună cu cele două persoane cunoscute, context în care au desfășurat activități gospodărești și au consumat băuturi alcoolice.
În jurul orei 21.45, pe fondul consumului de alcool, între cele două persoane invitate a izbucnit un conflict spontan, acestea agresându-se reciproc, iar una dintre ele ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător, provocând leziuni la nivelul abdomenului stâng și al membrului inferior stâng unui bărbat de 22 de ani.
Persoana vătămată a fost preluată de echipajele medicale și transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.
În urma activităților investigativ-operative complexe desfășurate de polițiști, inclusiv verificări în teren și audieri, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 31 de ani, din comuna Florești, acesta fiind depistat la domiciliu", transmite Poliția Română.
Victima, un bărbat de 22 de ani, a fost dusă la spital, iar ulterior s-a stabilit că rănile suferite i-au pus viaţa în pericol.
„În urma administrării probatoriului și a concluziilor preliminare medico-legale, s-a stabilit că persoana vătămată prezintă leziuni traumatice produse prin loviri repetate cu un obiect tăietor-înțepător, leziuni care au pus în primejdie viața victimei.
Față de bărbatul de 31 de ani, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, începând cu data de 15 decembrie 2025. Ulterior, unitatea de parchet competentă a formulat propunere de arestare preventivă.
Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea formulată de procuror și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările sunt continuate de către organele de urmărire penală, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta, în cadrul unui dosar penal având ca obiect infracțiunea de tentativă de omor, urmărirea penală fiind efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, delegați în cauză.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea sau arestarea preventivă reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot înfrânge principiul prezumției de nevinovăție. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, fiecare persoană cercetată într-o cauză penală beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive", transmite Poliția.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis propunerea formulată de procuror şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.
„Solutia pe scurt: În temeiul art. 226 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. 223 alin. 2 C. proc. pen. şi la art. 202 C. proc. pen., admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, de arestare preventivă a inculpatului Voicu Florin, inculpat în stare de retinere. În temeiul art. 226 alin. 2 C. proc. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului Voicu Florin, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.12.2025 până la data de 13.01.2026, inclusiv. În temeiul art. 230 C. proc. pen., emite mandatul de arestare preventivă pe numele inculpatului. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpat pentru luarea măsurii arestului la domiciliu. Măsurile dispuse se comunică Centrului de Re?inere ?i Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova şi organelor de poliţie. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc. pen., cheltuielile judiciare cu onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat, av. Logojan Maria, rămân în sarcina statului și se suportă din fondurile Ministerului Justiției. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, conform art. 204 alin. 1 C.proc. pen. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 15.12.2025, ora 17.40", se arată în minuta instanței.
