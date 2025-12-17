The Economist: "Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt de mâna a doua"

În urma întâlnirilor din 14 și 15 decembrie dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele liderului american, Jared Kushner, precum și liderii UE - secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen - părțile au anunțat un pachet de măsuri similare articolului 5 din Tratatul NATO, care privește apărarea colectivă.

Potrivit liderilor europeni, garanțiile pentru Ucraina includ formarea unei „forțe multinaționale a Ucrainei" condusă de Europa și susținută de Statele Unite, un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului sub conducerea SUA, cu participarea comunității internaționale, precum și măsuri pentru restabilirea păcii și securității în cazul unui viitor atac armat. Oficialii americani au descris garanțiile drept un „standard de platină".

Cu toate acestea, detaliile acestui acord, notează The Economist, sunt vagi - fără trupe americane pe teren, cu o dependență de o „coaliție europeană a celor dispuși" capabilă să mențină o armată de 800.000 de oameni și cu problema teritorială nerezolvată - în ciuda afirmațiilor că 90% din probleme au fost convenite. În plus, nu este clar dacă UE va putea utiliza active rusești înghețate, scrie publicația.