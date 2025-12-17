Guvernul pregătește o lovitură de proporții pentru mașinile vechi: Impozitul efectiv va bubui DOCUMENT

La nivelul Ministerului de Interne s-au centralizat toate datele despre mașinile din România, prin intermediul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatricultări, date care vor fi transmise către toate prefecturile din țară. Pe baza acestor date, primăriile vor avea acces la istoricul automobilului și la noile clasificări privind norma de poluare, ceea ce va genera un nou sistem de calcul al impozitului auto.

Măsura este una complementară, pentru că la Guvern se adoptă OUG prin care toate primăriile vor fi obligate să crească impozitele și taxele pe locuințe și pe mașini cu până la 80%. În aceste condiții, în special șoferii care dețin mașini mai vechi sau cele cu normă de poluare/ capacitate cilindrică mare, se pot aștepta ca de la 1 ianuarie 2026 să plătească un impozit mult mai mare decât ceea ce plătesc în prezent.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, a finalizat procesul de centralizare a datelor privind norma de poluare a vehiculelor, potrivit prevederilor Legii 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Datele colectate pentru vehiculele înmatriculate în fiecare unitate administrativ teritorială din țară vor fi transmise Instituției Prefectului din fiecare județ, precum și a Municipiului București, vineri, 19 decembrie 2025.

Începând de a doua zi, respectiv sâmbătă, 20 decembrie 2025, reprezentanții primăriilor pot intra în posesia datelor de la prefectura din județul din care fac parte, potrivit prevederilor legale ce le revin. Datele sunt transmise în mod securizat, cu respectarea protocoalelor de securitate și a prevederilor privind protecția datelor personale. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a susținut astăzi, 17 decembrie 2025, o ședință în sistem videoconferință cu prefecții, pentru a explica mecanismul de transmitere a datelor.

Reamintim că Legea 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 15 decembrie 2025 și produce efecte la trei zile după publicare. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne nu poate transmite datele către unitățile administrativ teritoriale înainte ca legea să fie în vigoare, însă informațiile necesare vor ajunge la instituțiile prefectului în prima zi în care legea produce efecte.

Cresc impozitele și taxele cu până la 80%

"Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a comunica, Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanţelor publice hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.

(4) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, se reia la data la care autoritățile administrației publice locale fac dovada aprobării hotărârii consiliului local/Consiliului General al MunicipiuluiBucurești pentru anul fiscal 2026.", arată draftul de OUG.