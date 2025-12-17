Elon Musk anunță declinul banilor: averea nu va mai însemna mare lucru, epoca salariilor și a economiilor se apropie de sfârșit
Postat la: 17.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Elon Musk transmite un mesaj care lovește direct în siguranța financiară a prezentului: salariile mari și economiile din bancă ar putea conta din ce în ce mai puțin. În viziunea sa, o economie controlată de inteligență artificială și roboți va face ca munca plătită să dispară treptat, iar odată cu ea și rolul tradițional al banilor.
Fondatorul Tesla și SpaceX susține că, într-un viitor în care tehnologia poate satisface aproape toate nevoile umane, banii nu vor mai fi instrumentul central de organizare a societății. Invitat într-un podcast, Musk a explicat că relevanța banilor scade rapid într-o lume a abundenței tehnologice.
„Cred că banii dispar ca și concept, sincer", a spus el, citat de Fortune. Antreprenorul a argumentat că, dacă inteligența artificială și robotica ajung suficient de avansate pentru a produce locuințe, hrană, bunuri și servicii la costuri aproape zero, nu va mai exista un motiv real pentru care salariile să fie mecanismul prin care oamenii obțin acces la resurse. Într-un astfel de scenariu, oamenii ar putea avea practic orice își doresc, iar timpul lor nu ar mai fi legat de muncă, ci de activități alese din plăcere.
Musk a mai susținut această idee și în trecut. Într-o discuție cu fostul premier britanic Rishi Sunak, afirma că inteligența artificială „va putea face totul", iar munca va deveni „ca un hobby". Deși nu a indicat o dată exactă pentru momentul în care societatea ar putea renunța la bani, Musk sugerează că schimbarea nu este foarte departe. El estimează că progresele din inteligența artificială și robotică ar putea face munca opțională în mai puțin de două decenii.
„În mai puțin de 20 de ani - poate chiar și în 10 sau 15 ani - progresele în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii ne vor aduce în punctul în care munca va fi opțională", a spus Musk. Primele semne sunt deja vizibile. Instrumente precum ChatGPT sau Google Gemini preiau sarcini repetitive și administrative, iar un sondaj realizat anul trecut arată că, până în 2029, angajații ar putea economisi până la 12 ore de muncă pe săptămână datorită inteligenței artificiale.
Ideea că tehnologia va reduce dramatic timpul de muncă nu este nouă. În 1930, economistul John Maynard Keynes anticipa că oamenii vor lucra doar 15 ore pe săptămână până în 2030. Deși productivitatea a crescut enorm, timpul liber nu a urmat aceeași traiectorie. În practică, angajaților li se cere adesea să facă mai mult, nu mai puțin, cu timpul economisit. Diferența majoră, susțin Musk și alți lideri din industrie, este viteza actuală a schimbării. Inteligența artificială nu mai este un concept teoretic, ci o realitate care avansează rapid și provoacă neliniște chiar și în rândul celor care o dezvoltă.
Bill Gates și Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și-au exprimat public îngrijorările legate de ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale. Avital Balwit, șefa de cabinet a companiei Anthropic, a declarat anterior că se așteaptă ca majoritatea locurilor de muncă, inclusiv al ei, să devină învechite în doar câțiva ani. Ea anticipează că până la un milion de roboți umanoizi ar putea înlocui angajați în mai puțin de un deceniu. Totuși, Balwit consideră că, dacă sunt adoptate „politicile corecte", societatea ar putea ajunge într-o situație în care oamenii trăiesc în siguranță materială, chiar dacă nu mai muncesc.
Într-un astfel de model, viața de zi cu zi ar fi dominată de hobby-uri, relații și timp liber, nu de navetă și ședințe. „Dacă reușim să obținem o lume în care oamenii au nevoile materiale satisfăcute, dar nu au nevoie să muncească, aristocrații ar putea fi o comparație relevantă", a spus ea. Vinod Khosla, cofondatorul Sun Microsystems și investitor timpuriu în Amazon, Google și OpenAI, a reluat ideea lui Musk într-o amplă postare pe blog. El susține că inteligența artificială va depăși oamenii în majoritatea locurilor de muncă, mai rapid și mai ieftin, eliminând treptat necesitatea muncii umane.
Fără intervenția guvernelor, avertizează Khosla, rezultatul ar putea fi o „distopie economică", caracterizată de concentrare extremă a bogăției și devalorizarea atât a muncii intelectuale, cât și a celei fizice. În opinia sa, reglementările vor fi esențiale pentru a gestiona distribuția bogăției și pentru a menține stabilitatea socială. „Pe măsură ce inteligența artificială reduce costurile forței de muncă și crește productivitatea, rolul reglementărilor guvernamentale va fi crucial în gestionarea distribuției bogăției și menținerea bunăstării sociale", a scris el.
Soluția propusă de Khosla este introducerea unui venit de bază universal, care să permită oamenilor un trai decent chiar și într-o lume în care locurile de muncă devin rare. Implementat corect, acest sistem ar putea elibera oamenii de rutina zilnică a muncii și ar putea schimba fundamental sensul unei vieți împlinite. În viziunea acestor lideri din tehnologie, următorii 10-15 ani ar putea redefini complet relația dintre muncă, bani și sensul vieții.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Momentul viral în care replica Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit brusc din cauza vântului
Vantul puternic au facut ca o replica a Statuii Libertatii sa se prabuseasca luni, in orasul Guaíba, din sudul Br ...
-
Sfaturi pentru a alege anvelope de iarnă durabile și eficiente
Alegerea anvelopelor potrivite pentru sezonul rece poate parea o adevarata provocare, mai ales atunci cand cauți un echi ...
-
Medicii și AI: Tehnologia care ar putea schimba totul. Actul medical va fi inseparabil de robotică și inteligență artificială
Offcall a publicat rezultatele unui studiu, numit Physicians AI, care incearca sa explice in ce masura si in ce fel inte ...
-
UE recomandă un nou vaccin Moderna împotriva COVID-19
Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat marti ca a obtinut un aviz stiintific favorabil din partea unui co ...
-
Când AI se bate cap în cap cu medicul: Un gălățean s-a contrat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia ar fi durat prea puțin
Inteligența artificiala a devenit pentru mulți romani prima sursa de „sfat medical", chiar și atunci cand concluzi ...
-
Expertul internațional, care a avertizat din vară asupra riscurilor: „Situatia de la Paltinu nu e un accident. Este semnalul că România riscă să rămână fără apă."
Scandalul celor peste 100.000 de oameni ramași fara apa potabila și menajera dupa golirea barajului Paltinu a generat mu ...
-
Ce nu ar trebui să faci niciodată când folosești AI - Expert Google: "Chatbotul mi-a spus unde stau, fără ca eu să-i fi spus vreodată"
Harsh Varshney, expert in confidențialitate și securitate AI la Google, atrage atenția asupra riscurilor de confidențial ...
-
Cum fentează chinezii de la Shein potopul de taxe europene: Anunțul făcut de retailer
Gigantul de ecommerce Shein a anunțat ca va deschide un centru logistic in apropiere de Wrocław, in Polonia. Centrul va ...
-
Răzvan Cuc a fost reținut! Fostul ministru al Transporturilor a fost audiat patru ore
Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, a fost reținut dupa patru ore de audieri. Procurorii DNA au facut perche ...
-
Cazul controversat al lui Liubomir Kirov: A mobilizat Ucraina în mod forțat un cetățean bulgar?
Un caz care-l implica pe cetațeanul bulgar Liubomir Kirov a atras atenția atat la Sofia, cat și la Kiev, starnind dezbat ...
-
O structură gigantică descoperită sub Insulele Bermude: Este diferită de orice altceva de pe Pământ
Dincolo de misterul din Triunghiul Bermudelor, iata ca acum cercetatorii de la Institutul Carnegie din Washington și Uni ...
-
DNA face descinderi la un fost ministru al Transporturilor care ar fi încercat să îl mituiască pe șeful RAR
Percheziții DNA, marți dimineața, la fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Razvan Cuc, din perioada in care PSD e ...
-
Efectul "Zeno" in lumea cuantică: Realitatea în care trăim poate fi "înghețată"!
Fizica cuantica dezvaluie o regula surprinzatoare in care simpla vizionare a unei particule o poate opri sa se schimbe. ...
-
Uciderea regizorului american Rob Reiner și a soției sale: Fiul cuplului, Nick, a fost arestat
Fiul lui Rob și Michele Reiner, Nick, a fost arestat și este reținut cu o cauțiune de 4 milioane de dolari, transmite TM ...
-
România revine la Eurovision 2026. Cine va concura în ediția aniversară și ce țări boicotează
Uniunea Europeana de Radiodifuziune (UER) a confirmat lista tarilor care vor participa la cea de-a 70-a ediție a Eurovis ...
-
În Antarctica se fac contracte de 6 luni pe sume exorbitante: "Salariul este de fapt nebunesc din cauza locației"
Viața profesionala aduce uneori oportunitați unice, dar care vin la pachet cu decizii dificile. Alegerea intre cariera, ...
-
Judecătoarea "eroină" Raluca Moroșanu a blocat percheziția din Dosarul Coldea
Numele judecatoarei Raluca Moroșanu, magistratul Curții de Apel București devenit figura centrala a dezbaterii publice d ...
-
Afacerea plafonării la energie a "băieților deștepți": cât a plătit statul și cine suportă nota finală
Schema de plafonare a prețurilor la energie electrica și gaze naturale a costat statul roman aproximativ 30 de miliarde ...
-
Raport preliminar: ce au constatat medicii legiști după deshumarea Rodicăi Stănoiu; apar date contradictorii din surse medicale
Raportul preliminar intocmit de medicii legiști dupa deshumarea Rodicai Stanoiu indica faptul ca decesul fostului minist ...
-
Super-gripa care face ravagii în Europa, confirmată în România. Simptome, riscuri și prevenție - Ce spun specialiștii de la "Matei Balș"
Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a confirmat prezența in Romania a unei noi tulpini de gripa, A(H3N2) - su ...
-
România se pregătește de un război de lungă durată după modelul Ucrainei: Achiziții de armament, tancuri, avioane de luptă, drone și sisteme antiaeriene
În urmatorii ani, Armata Romana va fi complet schimbata, urmand sa beneficieze de tehnica militara de ultima gener ...
-
DOCUMENT: Pensia care nu mai vine. Mii de români riscă să rămână fără venituri după o viață de muncă în străinătate
Romanii care au muncit ani intregi in afara țarii se confrunta cu un risc major: pierderea efectiva a dreptului la pensi ...
-
Moarte suspectă a Rodicăi Stănoiu: Cu 10 zile înainte să moară i-a lăsat averea iubitului. Anterior apăruse cu ochiul vânăt în spațiul public
Noi informații sensibile ies la iveala in dosarul privind moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stanoiu. Cu puț ...
-
Revelațiile anului 2055: Realitatea ascunsă a vieții, conștiinței și inteligenței
Toate ideile prezentate in acest text - despre natura conștiinței, realitatea interfeței, agenția celulara, portabilitat ...
-
China a inventat betonul luminiscent si il foloseste la pavarea drumurilor si autostrazilor ca șoferii să vadă ca ziua
China testeaza autostrazi din ciment care lumineaza in intuneric, absorbind lumina soarelui și reduc nevoia de iluminat ...
-
Rezultatele Loto din 14 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la Joker
Report de peste 6 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 14 decembrie 2025.La Loto 6/49 se inregistreaza la ca ...
-
USR a depus un proiect de lege pentru introducerea „casei de marcat virtuale"
Deputatul USR Andrei Plujar a depus o inițiativa legislativa prin care comercianții sa poata folosi telefonul, tableta s ...
-
Predicțiile lui Einstein se adeveresc: O gaură neagră supermasivă aflată în rotație modifică structura spațiu-timp
Astronomii observa o gaura neagra care afecteaza țesatura spațiu-timp, confirmand predicțiile lui Einstein și oferind no ...
-
Acest bărbat a comis masacru pe o plajă din Sydney: A fost oprit de un trecător, care l-a dezarmat
Politia din statul australian New South Wales a anuntat ca doua persoane sunt in arest in urma unui incident petrecut pe ...
-
Voi știți de ce mănâncă românii pește de Anul Nou? Ce spune o tradiție moștenită din generație în generație și pe care mulți o cred reală
Romanii se asigura ca pun in aplicare toate obiceiurile transmise din generație in generație de sarbatori, fiindca sunt ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu