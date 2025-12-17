Momentul viral în care replica Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit brusc din cauza vântului

Vântul puternic au făcut ca o replică a Statuii Libertăţii să se prăbuşească luni, în oraşul Guaíba, din sudul Braziliei. Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma accidentului.

Vântul a suflat cu peste 80 km/h şi a doborât o replică a Statuii Libertăţii îdin oraşul Guaíba, situat în statul Rio Grande do Sul, în sudul ţării. Este vorba de o replică la scară 1/2 a originalului din New York, cu o înălţime de 24 de metri.

Scena a devenit virală pe reţelele sociale. Brazilienii uimiţi au filmat prăbuşirea monumentului. Statuia, care nu a rezistat forţelor naturii, s-a desprins de soclu, înainte de a cădea într-o parcare situată la poalele ei.

Din fericire, „Miss Liberty" nu a făcut victime în urma căderii sale. Monumentul prăbuşit a blocat intrarea în parcarea magazinului Havan unde se afla.

Statuia Libertăţii este unul dintre cele mai cunoscute monumente din lume şi numeroase replici au fost construite peste tot pe planetă.