Momentul viral în care replica Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit brusc din cauza vântului

Postat la: 17.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Momentul viral în care replica Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit brusc din cauza vântului

Vântul puternic au făcut ca o replică a Statuii Libertăţii să se prăbuşească luni, în oraşul Guaíba, din sudul Braziliei. Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma accidentului.

Vântul a suflat cu peste 80 km/h şi a doborât o replică a Statuii Libertăţii îdin oraşul Guaíba, situat în statul Rio Grande do Sul, în sudul ţării. Este vorba de o replică la scară 1/2 a originalului din New York, cu o înălţime de 24 de metri.

Scena a devenit virală pe reţelele sociale. Brazilienii uimiţi au filmat prăbuşirea monumentului. Statuia, care nu a rezistat forţelor naturii, s-a desprins de soclu, înainte de a cădea într-o parcare situată la poalele ei.

Din fericire, „Miss Liberty" nu a făcut victime în urma căderii sale. Monumentul prăbuşit a blocat intrarea în parcarea magazinului Havan unde se afla.

Statuia Libertăţii este unul dintre cele mai cunoscute monumente din lume şi numeroase replici au fost construite peste tot pe planetă.

 

 

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Momentul viral în care replica Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit brusc din cauza vântului

Postat la: 17.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Vântul puternic au făcut ca o replică a Statuii Libertăţii să se prăbuşească luni, în oraşul Guaíba, din sudul Braziliei. Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma accidentului.

Vântul a suflat cu peste 80 km/h şi a doborât o replică a Statuii Libertăţii îdin oraşul Guaíba, situat în statul Rio Grande do Sul, în sudul ţării. Este vorba de o replică la scară 1/2 a originalului din New York, cu o înălţime de 24 de metri.

Scena a devenit virală pe reţelele sociale. Brazilienii uimiţi au filmat prăbuşirea monumentului. Statuia, care nu a rezistat forţelor naturii, s-a desprins de soclu, înainte de a cădea într-o parcare situată la poalele ei.

Din fericire, „Miss Liberty" nu a făcut victime în urma căderii sale. Monumentul prăbuşit a blocat intrarea în parcarea magazinului Havan unde se afla.

Statuia Libertăţii este unul dintre cele mai cunoscute monumente din lume şi numeroase replici au fost construite peste tot pe planetă.

 

 

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE