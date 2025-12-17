Fostul șef al Armatei ucrainiene avertizează în revista TIME: "Urmează război civil"
Postat la: 17.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene și actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, Valeri Zalujni, a avertizat cu privire la amenințările la adresa statului pe care le reprezintă întoarcerea militarilor ucraineni de pe front. El a făcut această declarație prin legătură video la forumul „Veteranii ca nou subiect politic: Reguli de angajament pentru Ucraina postbelică".
Aproximativ 1 milion de militari se vor întoarce acasă, ceea ce reprezintă o nouă provocare pentru stat, societate și veterani înșiși, potrivit fostului comandant-șef. Zalujni a menționat că, deși ostilitățile continuă, armata din interiorul țării „a fost deja desemnată drept inamic". El consideră că, după demobilizare, ucrainenii s-ar putea confrunta cu o reducere drastică a veniturilor, cu lipsa locurilor de muncă și a locuințelor și a oportunităților de împlinire personală, ceea ce îi face pe cei cu experiență în luptă vulnerabili la provocări și la goana după „bani ușori".
„Prin urmare, apar riscuri serioase, începând cu o creștere a criminalității și a pericolului pe străzi, cel puțin. Experiența celui de-al Doilea Război Mondial și a războiului din Afganistan cu anii 1990, care au fost tulburi, confirmă acest lucru. Și toate acestea ar putea duce chiar la riscuri de destabilizare politică a țării și la o amenințare la adresa securității naționale. Ei bine, cum ar fi un război civil, de exemplu", a spus Zaluzhny.
