Statele Unite au suspendat un acord comercial tehnologic cu Marea Britanie, după ce oficialii de la Washington au fost nemulțumiți de ritmul progreselor.

Anunțat în septembrie, în timpul vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, ca un „acord de prosperitate tehnologică", acesta urmărea să încurajeze cooperarea dintre țări în domeniul tehnologiei precum inteligența artificială, fuziunea nucleară și calculul cuantic.

Trump a declarat la acea vreme că acordul „va asigura că cele două țări vor conduce alături următoarea mare revoluție tehnologică".

Rușii se oferă să înlocuiască UK in acordul tehnologic major cu SUA

Rusia ar putea, în cele din urmă, să înlocuiască Regatul Unit într-un acord tehnologic major cu Statele Unite, a declarat Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui rus și director executiv al Fondului rus de investiții directe (RDIF).

„Poate că Rusia va înlocui în cele din urmă Regatul Unit într-un mare acord tehnologic cu SUA. Regatul Unit trebuie să învețe să rezolve probleme reale - nu unele imaginare", a scris el pe contul său de socializare X, atașând o fotografie a unui titlu din Financial Times despre suspendarea de către Statele Unite a unui acord tehnologic cu Regatul Unit din cauza unui acord comercial.