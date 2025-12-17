SUA suspendă acordul comercial tehnologic cu UK. Rușii se oferă să intre în loc într-un nou tratat bazat pe AI, fuziune nucleară și calcul cuantic
Postat la: 17.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Statele Unite au suspendat un acord comercial tehnologic cu Marea Britanie, după ce oficialii de la Washington au fost nemulțumiți de ritmul progreselor.
Anunțat în septembrie, în timpul vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, ca un „acord de prosperitate tehnologică", acesta urmărea să încurajeze cooperarea dintre țări în domeniul tehnologiei precum inteligența artificială, fuziunea nucleară și calculul cuantic.
Trump a declarat la acea vreme că acordul „va asigura că cele două țări vor conduce alături următoarea mare revoluție tehnologică".
Rușii se oferă să înlocuiască UK in acordul tehnologic major cu SUA
Rusia ar putea, în cele din urmă, să înlocuiască Regatul Unit într-un acord tehnologic major cu Statele Unite, a declarat Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui rus și director executiv al Fondului rus de investiții directe (RDIF).
„Poate că Rusia va înlocui în cele din urmă Regatul Unit într-un mare acord tehnologic cu SUA. Regatul Unit trebuie să învețe să rezolve probleme reale - nu unele imaginare", a scris el pe contul său de socializare X, atașând o fotografie a unui titlu din Financial Times despre suspendarea de către Statele Unite a unui acord tehnologic cu Regatul Unit din cauza unui acord comercial.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cursa pentru petrolul lui Putin: Miliarde de dolari în joc din partea Arabiei Saudite pentru activele Lukoil
Restricțiile severe impuse exporturilor de petrol rusesc au creat o oportunitate rara, pe care Arabia Saudita pare prega ...
-
The Economist: "Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt de mâna a doua"
În urma intalnirilor din 14 și 15 decembrie dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, trimisul special al ...
-
Fostul șef al Armatei ucrainiene avertizează în revista TIME: "Urmează război civil"
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene și actualul ambasador al Ucrainei in Regatul Unit, Valeri Zalujni, a a ...
-
Guvernul pregătește o lovitură de proporții pentru mașinile vechi: Impozitul efectiv va bubui DOCUMENT
La nivelul Ministerului de Interne s-au centralizat toate datele despre mașinile din Romania, prin intermediul Direcției ...
-
Momentul viral în care replica Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit brusc din cauza vântului
Vantul puternic au facut ca o replica a Statuii Libertatii sa se prabuseasca luni, in orasul Guaíba, din sudul Br ...
-
Sfaturi pentru a alege anvelope de iarnă durabile și eficiente
Alegerea anvelopelor potrivite pentru sezonul rece poate parea o adevarata provocare, mai ales atunci cand cauți un echi ...
-
Elon Musk anunță declinul banilor: averea nu va mai însemna mare lucru, epoca salariilor și a economiilor se apropie de sfârșit
Elon Musk transmite un mesaj care lovește direct in siguranța financiara a prezentului: salariile mari și economiile din ...
-
Medicii și AI: Tehnologia care ar putea schimba totul. Actul medical va fi inseparabil de robotică și inteligență artificială
Offcall a publicat rezultatele unui studiu, numit Physicians AI, care incearca sa explice in ce masura si in ce fel inte ...
-
UE recomandă un nou vaccin Moderna împotriva COVID-19
Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat marti ca a obtinut un aviz stiintific favorabil din partea unui co ...
-
Când AI se bate cap în cap cu medicul: Un gălățean s-a contrat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia ar fi durat prea puțin
Inteligența artificiala a devenit pentru mulți romani prima sursa de „sfat medical", chiar și atunci cand concluzi ...
-
Expertul internațional, care a avertizat din vară asupra riscurilor: „Situatia de la Paltinu nu e un accident. Este semnalul că România riscă să rămână fără apă."
Scandalul celor peste 100.000 de oameni ramași fara apa potabila și menajera dupa golirea barajului Paltinu a generat mu ...
-
Ce nu ar trebui să faci niciodată când folosești AI - Expert Google: "Chatbotul mi-a spus unde stau, fără ca eu să-i fi spus vreodată"
Harsh Varshney, expert in confidențialitate și securitate AI la Google, atrage atenția asupra riscurilor de confidențial ...
-
Cum fentează chinezii de la Shein potopul de taxe europene: Anunțul făcut de retailer
Gigantul de ecommerce Shein a anunțat ca va deschide un centru logistic in apropiere de Wrocław, in Polonia. Centrul va ...
-
Răzvan Cuc a fost reținut! Fostul ministru al Transporturilor a fost audiat patru ore
Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, a fost reținut dupa patru ore de audieri. Procurorii DNA au facut perche ...
-
Cazul controversat al lui Liubomir Kirov: A mobilizat Ucraina în mod forțat un cetățean bulgar?
Un caz care-l implica pe cetațeanul bulgar Liubomir Kirov a atras atenția atat la Sofia, cat și la Kiev, starnind dezbat ...
-
O structură gigantică descoperită sub Insulele Bermude: Este diferită de orice altceva de pe Pământ
Dincolo de misterul din Triunghiul Bermudelor, iata ca acum cercetatorii de la Institutul Carnegie din Washington și Uni ...
-
DNA face descinderi la un fost ministru al Transporturilor care ar fi încercat să îl mituiască pe șeful RAR
Percheziții DNA, marți dimineața, la fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Razvan Cuc, din perioada in care PSD e ...
-
Efectul "Zeno" in lumea cuantică: Realitatea în care trăim poate fi "înghețată"!
Fizica cuantica dezvaluie o regula surprinzatoare in care simpla vizionare a unei particule o poate opri sa se schimbe. ...
-
Uciderea regizorului american Rob Reiner și a soției sale: Fiul cuplului, Nick, a fost arestat
Fiul lui Rob și Michele Reiner, Nick, a fost arestat și este reținut cu o cauțiune de 4 milioane de dolari, transmite TM ...
-
România revine la Eurovision 2026. Cine va concura în ediția aniversară și ce țări boicotează
Uniunea Europeana de Radiodifuziune (UER) a confirmat lista tarilor care vor participa la cea de-a 70-a ediție a Eurovis ...
-
În Antarctica se fac contracte de 6 luni pe sume exorbitante: "Salariul este de fapt nebunesc din cauza locației"
Viața profesionala aduce uneori oportunitați unice, dar care vin la pachet cu decizii dificile. Alegerea intre cariera, ...
-
Judecătoarea "eroină" Raluca Moroșanu a blocat percheziția din Dosarul Coldea
Numele judecatoarei Raluca Moroșanu, magistratul Curții de Apel București devenit figura centrala a dezbaterii publice d ...
-
Afacerea plafonării la energie a "băieților deștepți": cât a plătit statul și cine suportă nota finală
Schema de plafonare a prețurilor la energie electrica și gaze naturale a costat statul roman aproximativ 30 de miliarde ...
-
Raport preliminar: ce au constatat medicii legiști după deshumarea Rodicăi Stănoiu; apar date contradictorii din surse medicale
Raportul preliminar intocmit de medicii legiști dupa deshumarea Rodicai Stanoiu indica faptul ca decesul fostului minist ...
-
Super-gripa care face ravagii în Europa, confirmată în România. Simptome, riscuri și prevenție - Ce spun specialiștii de la "Matei Balș"
Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a confirmat prezența in Romania a unei noi tulpini de gripa, A(H3N2) - su ...
-
România se pregătește de un război de lungă durată după modelul Ucrainei: Achiziții de armament, tancuri, avioane de luptă, drone și sisteme antiaeriene
În urmatorii ani, Armata Romana va fi complet schimbata, urmand sa beneficieze de tehnica militara de ultima gener ...
-
DOCUMENT: Pensia care nu mai vine. Mii de români riscă să rămână fără venituri după o viață de muncă în străinătate
Romanii care au muncit ani intregi in afara țarii se confrunta cu un risc major: pierderea efectiva a dreptului la pensi ...
-
Moarte suspectă a Rodicăi Stănoiu: Cu 10 zile înainte să moară i-a lăsat averea iubitului. Anterior apăruse cu ochiul vânăt în spațiul public
Noi informații sensibile ies la iveala in dosarul privind moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stanoiu. Cu puț ...
-
Revelațiile anului 2055: Realitatea ascunsă a vieții, conștiinței și inteligenței
Toate ideile prezentate in acest text - despre natura conștiinței, realitatea interfeței, agenția celulara, portabilitat ...
-
China a inventat betonul luminiscent si il foloseste la pavarea drumurilor si autostrazilor ca șoferii să vadă ca ziua
China testeaza autostrazi din ciment care lumineaza in intuneric, absorbind lumina soarelui și reduc nevoia de iluminat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu