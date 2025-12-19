Scandal uriaș în SUA după ce Centrul Kennedy din Washington a fost redenumit Centrul Trump-Kennedy
Postat la: 19.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un scandal uriaș a izbucnit în SUA după ce un consiliu de administrația ales de Administrația Trump a decis să schimbe numele celebrului centru Kennedy din Washington. Noul nume este Centrul Trump-Kennedy.
Scandalul uriaș a izbucnit după ce membrii unui consiliu de administrație ales de Trump a aprobat redenumirea centrului de arte din Washington. Cunoscut drept Centrul Kennedy, acesta a fost redenumit în Centrul Trump-Kennedy. Aprobarea a avut loc joi, așa cum a anunțat Casa Albă. Anunțul a stârnit furia democraților, dar și comentarii din partea unor istorici. Unii spun că membrii consiliului și-au depășit autoritatea legală. Congresul a numit centrul după președintele John F. Kennedy în 1964, ca urmare a asasinării acestuia.
Istoricul Donald A. Ritchie a declarat că doar Congresul poate să modifice numele deoarece decizia inițială a fost luată de instituția menționată. Și liderul democrat al Camerei Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a declarat că o schimbare de nume necesită o inițiativă legislativă. „Doar Congresul poate redenumi Centrul Kennedy", a spus democratul. Consiliul nu a așteptat ca dezbaterea publică să se desfășoare și a schimbat rapid numele de pe site-ul web. Roma Daravi, purtătorul de cuvânt al centrului, a declarat că membrii consiliului instituției au votat în unanimitate pentru noul nume: Centrul Memorial Donald J. Trump și John F. Kennedy pentru Arte
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat informația pe rețelele de socializare, menționând „munca incredibilă" pe care a depus-o Trump la centru de la revenirea în funcție în luna ianuarie. În schimb, Donald Trump a spus că este onorat de decizia consiliului. Președintele s-a referit și în trecut la „Centrul Trump Kennedy". La începutul lunii decembrie, el a vorbit despre un „mare eveniment" care va avea loc la „Centrul Trump Kennedy". În râsetele celor din sală, Trump a părut că regretă greșeala. „Scuzați-mă, la Centrul Kennedy", a spus el. „Marele eveniment" a fost tragerea la sorți a Cupei Mondiale de fotbal 2026, la care a participat și Trump.
Votul consiliului de administrație nu a fost pe placul unora dintre membrii familiei Kennedy. Maria Shriver, o nepoată a lui John F. Kennedy, a declarat că este „de neînțeles" faptul că Trump vrea să-și adauge numele la memorialul dedicat unchiului ei. De asemenea, rudele lui Kennedy au criticat dur decizia lui Trump de a renova Grădina de Trandafiri din epoca Kennedy de la Casa Albă. Gazonul grădinii din epoca Kennedy a fost înlocuit cu pavele. „O insultă la adresa unui mare președinte", a spus Tim Shriver, fratele Mariei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii ruseşti istorice" în Ucraina dacă diplomaţia eşuează
Presedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri ca, in cazul in care diplomatia va esua, armata rusa va cuceri pe cale mi ...
-
Politico: „Au furat Crăciunul". Ce s-a întâmplat la ambasadele UE a șocat Occidentul
Acțiunile președintelui american Donald Trump nu provoaca bucurie in randul politicienilor europeni, scrie publicația eu ...
-
Jeffrey Sachs în Berliner Zeitung: "Ostilitatea față de Rusia duce Europa spre dezastru!"
Ziarul german Berliner Zeitung a publicat un amplu eseu scris de economistul american Jeffrey Sachs și intitulat „ ...
-
Proteste la Tel Aviv: Mulțimea cere ca Netanyahu să nu fie grațiat în dosarele de corupție
Aproximativ 1.500 de oameni au protestat la Tel Aviv, cerand ca premierul Benjamin Netanyahu sa nu fie grațiat, precum ș ...
-
Jeffrey Sachs: „Calculul greșit periculos al Occidentului. De ce subestimarea Rusiei prelungește războiul din Ucraina"
Legendarul economist și analist american Jeffrey Sachs a facut in aceste zile o serie de afirmații extrem de dure in cad ...
-
Cine se află în spatele politicii externe anti-europene a lui Trump?
Noua strategie de securitate naționala a Statelor Unite, publicata saptamana trecuta, susține ca imigrația in Europa ar ...
-
„Tot Donbasul aparține Rusiei". Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina
În vreme ce Washingtonul și Kievul cauta o soluție pentru deblocarea negocierilor de pace, Moscova semnaleaza ca n ...
-
Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa
O versiune mai lunga a strategiei SUA, consultata de site-ul american specializat pe știri din domeniul apararii Defense ...
-
China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan avertizează un document secret
China ar invinge armata SUA intr-un razboi pentru Taiwan, potrivit unei evaluari strict secrete a guvernului SUA, scrie ...
-
Haos politic în Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu câteva săptămâni înainte de adoptarea euro, după proteste ample în stradă ale cetățenilor
Haos politic in Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu cateva saptamani inainte de adoptarea euro, dupa ...
-
Rusia anunță că a bătut palma cu SUA privind tratatul de pace din Ucraina. "Neînțelegerile au fost rezolvate"
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca toate „neințelegerile" cu Statele Unite privind Ucrain ...
-
Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum
Președintele SUA, Donald Trump, considera ca Ucraina ar trebui sa organizeze alegeri, afirmand ca Kievul „foloseșt ...
-
A început demersul de retragere a SUA din NATO. Ce motive se invocă și ce șanse sunt pentru reușită
Un congresman american, republicanul Thomas Massie, a propus in mod oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tr ...
-
American Conservative: De ce Trump dorește încheierea rapidă a războiului din Ucraina
Publicarea Strategiei de securitate naționala (NSS) a administrației Trump a declanșat, așa cum era de așteptat, o furtu ...
-
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor. Cea mai profundă abdicare a conducerii americane văzută vreodată!
Zi de zi, tradarea Ucrainei de catre Donald Trump și ostilitatea sa crescanda fața de NATO și Uniunea Europeana devin di ...
-
The Atlantic dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad pe care Trump nu îl înțelege
Donald Trump a incercat tot felul de trucuri contradictorii in cautarea pacii in Ucraina: l-a primit pe Vladimir Putin i ...
-
Negocierile americano-ucrainene au luat sfârșit - Care sunt chestiunile rămase nesoluționate
Discutiile dintre negociatorii americani si ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au incheiat in acest w ...
-
WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"
Un document strategic anual, care descria amenințarile de la China la Rusia, iși indreapta acum o parte din limbajul cel ...
-
Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat
Vladimir Putin a avertizat ca Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizioneaza Ucraina, d ...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Presedintele rus Vladimir Putin incepe joi o vizita de doua zile in India, unde se va intalni cu prim-ministrul Narendra ...
-
Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" in problema spinoasa a teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina dupa o intalnire la M ...
-
Presiunea lui Donald Trump este uriașă: Liderii din Europa se pregătesc pentru un acord neplăcut în cazul Ucrainei
Presiunea exercitata de Donald Trump pentru a pune capat razboiului din Ucraina starnește temeri in Europa privind un ac ...
-
Investitori apropiați lui Trump negociază în secret privind achiziția unor active rusești, susține Wall Street Journal
Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au inceput negocieri s ...
-
Europa demarează un plan de mare amploare: La nivel mondial este o bătălie uriașă pentru cea mai râvnită resursă a planetei
Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana un set de masuri menit sa diminueze dependenta regiunii de materiile ...
-
Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionata, aceasta fiind ...
-
„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O racheta balistica „invincibila", pe care Vladimir Putin o prezenta drept varful arsenalului nuclear al Rusiei, a ...
-
Orban sfidează UE la Kremlin: „Vom continua să cumpărăm energie rusească"
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin la Kremlin ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu