Miliardarii chinezi au zeci de copii în SUA cu mame surogat: unul are peste 100 de moștenitori. O mamă crește 10 fete care să se căsătorească cu bărbați bogați
Postat la: 18.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O nouă mare afacere capătă amploare în SUA! Chinezii bogați găsesc mame surogat și servicii ulterioare de creștere a copiilor, relatează The Wall Street Journal.
Există cazuri în care oamenii de afaceri au avut zeci de copii în acest mod - și nici măcar nu i-au întâlnit niciodată în persoană.
În 2023, o instanță din Los Angeles a refuzat să recunoască paternitatea mai multor copii purtați de mame surogat către miliardarul chinez Xu Bo (n. r.: foto), proprietarul companiei de jocuri de noroc Duoyi Network.
A ieșit la iveală că are deja cel puțin opt astfel de copii.
La audierile închise în instanță, Xu Bo a spus că intenționează să aibă 20 de copii în Statele Unite folosind mame surogat. Mai mulți dintre fiii săi locuiesc în California, sunt crescuți de bone, iar omul de afaceri însuși nu i-a întâlnit niciodată personal.
Recunoașterea paternității în cazurile de surogat din instanțele americane este o procedură de rutină, aproape automată. Refuzul în cazul omului de afaceri chinez s-a dovedit a fi o excepție extrem de rară.
În China, surogația este interzisă, iar în Statele Unite, dimpotrivă, aproape că nu este reglementată. Mulți chinezi bogați profită de acest lucru. Afacerea este atât de bine stabilită încât adesea clienții nici măcar nu trebuie să meargă nicăieri: curieri speciali îi duc sperma în Statele Unite și apoi îi aduc copilul. O astfel de procedură poate costa până la 200 de mii de dolari.
Clinici specializate sunt implicate în industrie, precum și firme de avocatură și agenții de recrutare pentru bone. Celebrul miliardar american din tehnologie Peter Thiel a investit într-o astfel de rețea.
Judecând după rețelele sale sociale, are peste 100 de copii, consideră sursa citată.
Mai mult, declară deschis că preferă ca băieții să se nască, deoarece, în opinia sa, aceștia sunt "superiori" fetelor. Xu Bo este cunoscut, printre altele, ca un critic al feminismului. Se așteaptă ca numeroșii săi fii să moștenească și să-i continue afacerea în viitor.
Un alt antreprenor chinez, Wang Huiwu (XJ International), cu ajutorul mamelor surogat, a devenit tatăl a zece fete. Planul lui este să le mărite cu bărbați bogați și influenți în viitor.
Deoarece copiii se nasc în Statele Unite, aceștia primesc cetățenie americană. Un proiect de lege este deja în curs de analiză în Congresul american pentru a interzice utilizarea surogat în Statele Unite de către cetățenii unor țări, inclusiv China. Se știe că FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au intervievat unele mame surogat care purtau copii pentru clienți chinezi, dar exact ce au investigat și ce au întrebat nu este clar.
În China, poveștile cu mame surogat provoacă periodic scandaluri.
În 2021, a avut loc un proces foarte mediatizat între actrița Zheng Shuang și fostul ei iubit privind custodia copiilor lor. S-a dovedit că copiii s-au născut din mame surogat în Statele Unite.
Chiar și reprezentanți ai Partidului Comunist Chinez au comentat comportamentul "nevrednic" al lui Zheng Shuang. Actrița a pierdut procesul, a rămas fără carieră și curând a dat faliment.
În 2023, viceministrul de externe Qin Gang a fost concediat și, se pare, ucis în închisoare, după ce o anchetă internă a Partidului Comunist Chinez a dezvăluit relația sa extraconjugală. În același timp, s-a aflat despre un copil născut în Statele Unite de la o mamă surogat.
Conform recomandărilor asociațiilor profesionale, clinicile FIV nu ar trebui să desfășoare mai mult de două programe paralele de surogat pentru un singur client. Dar acestea sunt doar recomandări - nu există restricții efective. Unele agenții preiau comenzi mari, primind 40-50 de mii de dolari pentru fiecare sarcină a unei mame surogat.
