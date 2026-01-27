Rivalii lui Florian Coldea mor pe capete. Decesul discret care a complicat lucrurile între-un dosar important
Postat la: 27.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În luna noiembrie a anului trecut, unul dintre oamenii cheie din dosarul lui Florian Coldea a decedat. Este vorba despre Mihai Guțanu, unul dintre denunțătorii din dosarul foștilor generali SRI. Bărbatul și-a pierdut viața în urma complicațiilor apărute după un incendiu care i-a distrus casa.
Pe data de 30 noiembrie 2025, Mihai Guțanu, unul dintre denunțătorii-cheie și martor esențial pentru procurori în dosarul lui Florian Coldea, a murit. Acesta se afla de două săptămâni în comă, în urma unui incendiu violent care i-a distrus casa.
Mihai Guțanu se afla în propria locuință atunci când imobilul a fost cuprins de flăcări. El a fost găsit în stare critică și transportat de urgență la spital, unde medicii au încercat timp de mai multe zile să-l stabilizeze. Evoluția sa nu s-a îmbunătățit, iar în final organismul său a cedat.
Mihai Guțanu, bărbatul acuzat că l-ar fi contactat pe Cătălin Hideg, martorul-denunțător din dosarul foștilor generali SRI, se plângea de mult timp că el și familia sa sunt supuși hărțuirii. Între timp, instanța a confirmat că executarea silită a lui Guțanu a fost cerută de un cunoscut om de afaceri, a cărui identitate a fost făcută publică.
În ședința din 14 noiembrie 2024 privind prelungirea controlului judiciar pe cauțiune, procurorii au declarat că denunțătorul Cătălin Hideg ar fi fost contactat de Mihai Guțanu. Ancheta urmează să stabilească dacă Guțanu a acționat la cererea foștilor generali SRI, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Dănuț Trăilă, care au interdicție de a lua legătura cu denunțătorul.
Procurorii l-au audiat pe Guțanu și au dispus percheziția telefoanelor sale. Acesta avea experiență în administrație și politică. De-a lungul anilor, Guțanu a fost președinte PNȚCD Sector 6, șef al Biroului Turism din Primăria Capitalei și șef serviciu la Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului".
Mihai Guțanu se confrunta și cu probleme civile, fiind executat silit pentru un credit de 100.000 lei contractat în 2020, în contextul în care era vizat de ancheta penală din dosarul foștilor șefi SRI.
Numele său apărea într-un dosar înregistrat la Judecătoria Sectorului 6 pe 7 iulie 2023, când un birou de executare judecătorească a solicitat „autorizarea intrării în încăperi". Guțanu a susținut în instanță că i-a fost deja pusă poprire pe salariu de mai bine de trei ani, fiindu-i oprită o treime din venitul lunar, ceea ce a stins o mare parte din datoria inițială.
Executorul a încercat să pună poprire pe terenuri mici deținute de Guțanu la țară, în devălmășie cu rudele, iar el a contestat demersurile, susținând că acestea reprezintă hărțuire. Plângerea a venit în contextul anchetei Parchetului privind contactarea denunțătorului Cătălin Hideg.
