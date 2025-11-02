Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor

Rusia a urcat pe locul al patrulea în lume după numărul de miliardari în dolari, potrivit unui nou raport publicat de compania de analiză Altrata, citat de The Moscow Times. Cu 128 de persoane care dețin averi de peste un miliard de dolari, Federația Rusă a egalat Marea Britanie în clasamentul global.

Raportul arată că, deși numărul miliardarilor ruși a crescut cu șase față de anul trecut, averea totală cumulată a acestora a scăzut ușor - de la 469 la 457 de miliarde de dolari. În Marea Britanie, capitalul total al miliardarilor este estimat la 323 de miliarde de dolari.

Statele Unite și China rămân pe primele două poziții. SUA au 1.135 de miliardari, cu 85 mai mulți decât anul trecut, iar averea totală a acestora a ajuns la 5,74 trilioane de dolari. China are 321 de miliardari, în creștere cu 17, care dețin împreună aproximativ 1,29 trilioane de dolari.

Germania ocupă locul al treilea, cu 170 de miliardari - o scădere de la 184 anul trecut - și o avere combinată de 703 miliarde de dolari.

În total, Europa găzduiește pentru prima dată peste 1.000 de miliardari. Pe lângă Germania, Rusia și Marea Britanie, în primele 15 economii cu cei mai mulți miliardari se află India, Elveția, Hong Kong, Franța, Italia, Arabia Saudită, Canada, Singapore, Brazilia și Emiratele Arabe Unite.

Potrivit organizației internaționale Oxfam, averea totală a celor mai bogați oameni din lume a crescut în 2024 cu aproximativ 2 mii de miliarde de dolari, ajungând la 15 mii de miliarde. În prezent, există 2.769 de miliardari la nivel global - cu 204 mai mulți decât în anul precedent.

Conform Bloomberg Billionaires Index, cei mai bogați ruși rămân:

- Vladimir Potanin, președintele grupului Interros și al Norilsk Nickel - 29,5 miliarde de dolari;

- Aleksei Mordașov, fondatorul Severstal - 28,1 miliarde de dolari;

- Vagit Alekperov, proprietarul companiei petroliere Lukoil - 25,7 miliarde de dolari.

În total, 20 de ruși figurează în clasamentul Bloomberg, printre care și Pavel Durov, fondatorul aplicației Telegram, cu o avere estimată la 14,7 miliarde de dolari.