Raport preliminar: ce au constatat medicii legiști după deshumarea Rodicăi Stănoiu; apar date contradictorii din surse medicale

Raportul preliminar întocmit de medicii legiști după deshumarea Rodicăi Stănoiu indică faptul că decesul fostului ministru al Justiției nu ar fi fost violent, însă datele apărute din surse medicale sunt contradictorii și mențin ancheta deschisă.

În timp ce concluziile inițiale ale legiștilor nu arată leziuni aflate în legătură directă cu moartea, alte informații vorbesc despre fracturi costale, lovituri la cap și ochi și o stare accentuată de subnutriție, elemente care urmează să fie clarificate prin examenul toxicologic aflat încă în desfășurare.

Ancheta privind decesul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a intrat într-o nouă etapă după deshumarea trupului și efectuarea autopsiei la Institutul Național de Medicină Legală. Potrivit unor surse judiciare, raportul preliminar al medicilor legiști arată că moartea acesteia nu a fost violentă.

Sursele citate precizează că legiștii nu au identificat leziuni care să fie în legătură directă cu cauza decesului. În documentul preliminar se arată că nu există indicii care să susțină o agresiune letală, iar moartea nu este catalogată, în acest stadiu, drept una violentă. Trupul Rodicăi Stănoiu a fost adus la INML după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au deschis un dosar de moarte suspectă și au dispus deshumarea.

Ancheta nu este însă încheiată. Medicii legiști urmează să finalizeze examenul toxicologic, considerat esențial pentru stabilirea completă a circumstanțelor morții. Aceste analize vor arăta dacă, înainte de deces, Rodica Stănoiu a consumat substanțe care i-ar fi putut afecta starea de sănătate sau discernământul.

În paralel cu datele din raportul preliminar, alte surse medicale citate de Antena 3 CNN susțin că, în cazul Rodicăi Stănoiu, ar fi fost constatate fracturi ale coastelor, lovituri la nivelul capului și al ochilor, precum și o stare de subnutriție. Aceste elemente nu sunt însă, potrivit surselor judiciare, corelate oficial cu cauza directă a decesului și nu apar, în acest moment, ca factori determinanți ai morții în documentul preliminar al autopsiei.

Diferențele dintre informațiile provenite din surse medicale și concluziile preliminare ale legiștilor vor fi analizate de procurori după finalizarea raportului complet de autopsie și a analizelor toxicologice. Ancheta vizează clarificarea contextului în care au apărut leziunile constatate anterior, stabilirea legăturii dintre acestea și deces, precum și evaluarea stării de sănătate a fostei ministre în perioada premergătoare morții.