UE recomandă un nou vaccin Moderna împotriva COVID-19

Compania americană de biotehnologie Moderna a anunţat marţi că a obţinut un aviz ştiinţific favorabil din partea unui comitet de experţi al Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA) pentru vaccinul său de nouă generaţie împotriva COVID-19, transmite AFP.

"Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA) a adoptat un aviz favorabil, recomandând autorizarea punerii pe piaţă a mNexspike (mRNA-1283), un nou vaccin împotriva COVID-19", pentru persoanele cu vârsta de 12 ani şi peste, se arată într-un comunicat al Moderna.

CHMP este instanţa responsabilă cu evaluarea tratamentelor care pot fi comercializate în Uniunea Europeană, însă decizia finală aparţine Comisiei Europene, care urmează de regulă avizul emis.

"În Europa, adulţii cu vârsta de 65 de ani şi peste rămân afectaţi în mod disproporţionat de formele severe de COVID-19, iar dacă mNexspike va fi autorizat, acesta va reprezenta un instrument suplimentar important pentru a răspunde acestei nevoi persistente de sănătate publică", a declarat Stephane Bancel, directorul general al Moderna, în comunicat.

În 2020, Moderna a lansat pe piaţă unul dintre primele două vaccinuri împotriva COVID-19 bazate pe tehnologia inovatoare a ARN-ului mesager (Spikevax), alături de Pfizer-BioNTech.

Avizul CHMP s-a bazat pe rezultatele unui studiu clinic avansat, care arată o eficacitate vaccinală relativă (rVE) mai mare pentru mNexspike comparativ cu Spikevax.

Vaccinul mNexspike, de asemenea bazat pe ARN mesager, a fost deja autorizat în Statele Unite în luna iunie pentru toate persoanele cu vârsta de 65 de ani şi peste, precum şi pentru cele cu vârste între 12 şi 64 de ani care prezintă un risc de a dezvolta complicaţii în cazul infectării cu COVID-19.