Cum fentează chinezii de la Shein potopul de taxe europene: Anunțul făcut de retailer
Postat la: 16.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Gigantul de ecommerce Shein a anunțat că va deschide un centru logistic în apropiere de Wrocław, în Polonia. Centrul va deveni principalul punct operațional al companiei în Europa. Suprafața va fi de aproximativ 740.000 de metri pătrați.
La începutul acestui an, s-a titrat constant despre vestea că tot mai multe companii chineze de ecommerce deschid centre de stocare și distribuție în Europa. Numai în acest an, companiile chineze au ocupat aproximativ 200.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare în Regatul Unit, potrivit Ecommercenews.
Pentru majoritatea platformelor chineze de ecommerce, depozitele locale reprezintă o modalitate de a reduce timpii de livrare. Odată cu iminenta eliminare a scutirii de taxe la import, platformele vor să livreze mai multe comenzi din interiorul Europei. Luna trecută, și Temu a anunțat că își extinde rețeaua de livrare europeană prin câteva parteneriate, scrie Mediafax.
Potrivit companiei Shein, noul centru de distribuție, care va atinge capacitatea maximă până la sfârșitul acestui an, este unul dintre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic din Europa, fiind dotat cu sisteme robotizate și linii de sortare automate pentru o eficiență operațională sporită. Acesta va permite livrări mai rapide și mai fiabile către consumatorii europeni, relatează compania pe LinkedIn.
Potrivit companiei, aceasta colaborează cu peste 170 de afaceri locale mici și mijlocii, inclusiv servicii de transport și ambalare. Acesta va fi principalul centru operațional al pieței chineze din Europa, creând 5.000 de locuri de muncă la nivel local.
Noua facilitate va fi dotată cu sisteme robotizate și linii automate de sortare. Se estimează că va atinge capacitatea maximă până la sfârșitul acestui an, ajungând la 740.000 de metri pătrați. De asemenea, compania estimează că centrul va crea 5.000 de noi locuri de muncă.
Centrul va fi utilizat ca hub european. Brandurile și vânzătorii polonezi și europeni îl pot folosi, devenind activi pe platformă. Leonard Lin, Președintele Shein pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a declarat că investiția întărește angajamentul pe termen lung al companiei în regiune și îi va permite să deservească mai bine clienții din întreaga Europă, cu livrări mai rapide și mai fiabile.
