Când AI se bate cap în cap cu medicul: Un gălățean s-a contrat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia ar fi durat prea puțin

Inteligența artificială a devenit pentru mulți români prima sursă de „sfat medical", chiar și atunci când concluziile ajung să contrazică medicii. Specialiștii avertizează că, fără examinare clinică și dialog direct cu pacientul, algoritmii nu pot oferi evaluări medicale corecte.

Diagnosticul online este rapid, dar adesea greșit. Studiile arată că inteligența artificială greșește în circa 50% din cazuri, însă tot mai mulți pacienți ajung să își contrazică medicii invocând răspunsuri primite de pe ChatGPT.

„Mi se pare că este o lipsă de respect pentru munca pe care au depus-o și nu cred că generalitățile de pe ChatGPT pot confirma un prim diagnostic, la prima vedere", spun specialiștii, cu referire la încrederea excesivă acordată informațiilor de pe internet.

Un caz recent din Galați ilustrează pericolele diagnosticelor online. Un bărbat operat din cauza unei complicații provocate de un abces i-a cerut explicații chirurgului pentru durata intervenției, susținând că ChatGPT i-ar fi indicat o operație de o oră, nu de 20 de minute. Mai mult, același „specliast" online îl determinase anterior să rămână acasă, până când starea sa s-a agravat și a fost necesară intervenția chirurgicală.

„M-am lovit de câteva ori de chestii de genul. E, pot să spun, amuzant. Iar pentru a convinge un pacient că ceea ce a citit el pe ChatGPT sau pe Google nu e chiar real, acolo intervine provocarea, nu pentru că informațiile nu s-ar afla la îndemâna oricui, dar ai nevoie de o bază medicală pentru a putea filtra acele informații", a declarat Dan Mihoc, medic internațional radiolog intervenționist, potrivit Observator.

„Pentru mine este o unealtă. Eu o folosesc, la consultații. Când am consultații, am și ChatGPT deschis lângă mine și o folosesc zilnic. Bineînțeles că tu filtrezi cu informația medicală pe care tu o ai deja. Cine se opune acestei inteligențe artificiale va fi un doctor mai puțin bun, până la urmă. Va fi o evoluție în medicină", explică Răzvan Radu, medic specialist neurolog.

Un studiu italian arată că medicii stabilesc un diagnostic corect în 75% din cazuri, în timp ce inteligența artificială reușește doar în jumătate din situații, chiar și când este corect ghidată. Alte cercetări indică rezultate și mai slabe la copii, cu doar 17% diagnostice corecte oferite de ChatGPT.

Specialiștii subliniază că AI poate fi un instrument util, dar nu poate înlocui experiența medicului și dialogul direct cu pacientul.