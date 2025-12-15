Uciderea regizorului american Rob Reiner și a soției sale: Fiul cuplului, Nick, a fost arestat

Fiul lui Rob și Michele Reiner, Nick, a fost arestat și este reținut cu o cauțiune de 4 milioane de dolari, transmite TMZ. Potrivit înregistrărilor online, bărbatul în vârstă de 32 de ani se află în custodia Departamentului de Poliție din Los Angeles de luni dimineață. El a fost încarcerat în închisoarea LAPD.

Cei doi au fost găsiți duminică de una dintre fiicele lor, cu gâturile tăiate, în casa lor din Los Angeles. Prietenii și colaboratorii lor, Billy Crystal și Larry David, au fost văzuți părăsind casa cuplului duminică seara, arătând foarte tulburați. În urma tragediei, au fost primite numeroase mesaje de condoleanțe, printre care cele ale lui Barack Obama, Stephen King și Ben Stiller, printre alții.

Rob avea 78 de ani, iar Michele 68. Reiner a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme ale anilor 1980 și 1990, printre care „This is Spinal Tap", „A Few Good Men", „When Harry Met Sally" și „The Princess Bride".