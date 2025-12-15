DOCUMENT: Pensia care nu mai vine. Mii de români riscă să rămână fără venituri după o viață de muncă în străinătate

Românii care au muncit ani întregi în afara țării se confruntă cu un risc major: pierderea efectivă a dreptului la pensie, din cauza blocajelor administrative, a întârzierilor între state și a unor decizii provizorii care nu pot fi contestate. Avertismentul apare într-un Raport special al Avocatului Poporului, publicat în 2025, care descrie o situație sistemică ce afectează mii de persoane.

Una dintre cele mai grave probleme semnalate este emiterea de decizii provizorii de respingere a pensiei, în așteptarea confirmării stagiilor de cotizare din străinătate. Aceste decizii nu pot fi contestate, ceea ce îi lasă pe solicitanți fără nicio cale de atac. Raportul avertizează explicit că, în această situație, cetățenii sunt privați de exercitarea dreptului la un recurs efectiv, garantat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, fiind lipsiți de venituri „pentru o perioadă semnificativă de timp".

Avocatul Poporului arată că tergiversarea răspunsurilor din partea autorităților străine este una dintre cauzele principale ale blocajelor. În unele cazuri, confirmările necesare lipsesc de peste doi ani. Un exemplu citat în raport arată că autoritățile din Israel nu au răspuns solicitărilor privind stagiile de cotizare ale unor cetățeni români „de mai bine de doi ani", timp în care dosarele de pensie au rămas suspendate.

Datele oficiale prezentate în raport indică un fapt alarmant: cele mai multe dosare de pensii internaționale întârziate sunt în relația cu Italia. La nivel național, peste 14.000 de dosare de pensii internaționale erau în curs de soluționare, iar mii dintre acestea aveau întârzieri mai mari de șase luni. Avocatul Poporului subliniază că lipsa de cooperare sau răspuns întârziat din partea unor instituții omoloage din străinătate îi lasă pe români fără pensie, deși au muncit legal.

Raportul dedică un capitol amplu situației românilor care au muncit în Israel, mai ales în domenii precum îngrijirea persoanelor vârstnice sau construcțiile. Concluzia este dură: există situații în care munca prestată nu mai este recunoscută nici de Israel, nici de România. Avocatul Poporului constată că, în urma modificărilor de interpretare ale legislației israeliene după 2019, „niciun român nu mai beneficiază de recunoașterea stagiului de cotizare efectuat ca urmare a muncii, nici în Israel și nici în România".

Raportul subliniază că pensia este un drept patrimonial, protejat de articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, în practică, românii care au muncit în străinătate sunt tratați ca simple dosare administrative, pierdute între instituții. „Lipsa unor răspunsuri prompte lipsește solicitantul de exercițiul dreptului său la pensie, rămânând deseori fără venitul necesar unui nivel de trai decent", avertizează Avocatul Poporului.

Raportul arată clar că problema pensiilor internaționale nu este una punctuală, ci un risc social major. Fără modificări legislative, termene clare și mecanisme reale de contestare, zeci de mii de români care au muncit în străinătate riscă să ajungă la vârsta pensionării fără pensie sau cu venituri drastic diminuate. Avocatul Poporului cere intervenții urgente ale statului român pentru a garanta că munca prestată în afara țării nu se transformă, la final de viață activă, într-un drept pierdut pe drum.