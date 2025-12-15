România se pregătește de un război de lungă durată după modelul Ucrainei: Achiziții de armament, tancuri, avioane de luptă, drone și sisteme antiaeriene
Postat la: 15.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În următorii ani, Armata Română va fi complet schimbată, urmând să beneficieze de tehnică militară de ultimă generație: tancuri Abrams, armament de tip NATO, aeronave F-16 Fighting Falcon și F-35 Lightning II, precum și drone și sisteme antiaeriene.
Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armament derulează achiziția, printr-un acord guvern la guvern încheiat cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, pentru 54 tancuri M1A2 Abrams SEPv3, 12 derivate, precum și pentru parte din munițiile și simulatoarele de instruire. MApN are în vedere, în prezent, dotarea cu armament individual a structurilor Armatei României prin Programul de înzestrare 'Sistem de armament individual tip NATO', cca. 200.000 bucăți.
În prezent, Ministerul Apărării Naționale are în derulare două contracte pentru achiziția aeronavelor F-16 Fighting Falcon: contract guvern la guvern, încheiat cu Guvernul Regatului Norvegiei în anul 2022 pentru achiziția a 32 de aeronave, respectiv cu Guvernul Regatului Țărilor de Jos, încheiat în anul 2025, pentru achiziția a 18 aeronave. De asemenea, în anul 2024 a fost semnat acordul cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, pentru achiziția a 32 aeronave F-35 Lightning II, aunță stiripesurse.ro.
MApN pregătește următoarele achiziții de drone și sisteme antiaeriene:
- sisteme UAS Bayraktar TB2, achiziționate în baza contractului încheiat cu Baykar Marina; livrarea echipamentelor a fost finalizată, acestea aflându-se, în prezent, în perioada de garanție;
- sisteme UAS Watchkeeper X, contract încheiat cu Elbit Systems Ltd;
- sisteme mini-UAS, contract încheiat cu Quantum Systems GmbH.
În ceea ce privește achiziția de sisteme antiaeriene, MApN derulează următoarele achiziții:
- sisteme integrate antiaeriene SHORAD/VSHORAD (rază scurtă și foarte scurtă de acțiune), acord-cadru încheiat cu RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD;
- sisteme PATRIOT (sistem de apărare antiaeriană cu bătaie mare), acord încheiat cu Guvernul Statelor Unite ale Americii;
- sistem de război electronic contra UAS, contract încheiat cu ELBIT Systems Ltd.".
În prezent, MApN achiziționează armament și tehnică militare de la:
- operatori economici din state non-UE/NATO, cu care există relații de cooperare tehnico-militară;
- state membre UE și NATO;
- state cu care România deține parteneriate strategice;
- operatori economici din UE și NATO;
- agenții din compunerea NATO.
