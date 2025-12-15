România revine la Eurovision 2026. Cine va concura în ediția aniversară și ce țări boicotează

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (UER) a confirmat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediție a Eurovision, care va avea loc în luna mai, la Viena, Austria. România se numără printre cele trei țări care revin în competiție, după ce au fost absente în ultimele două sezoane din motive financiare, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Anul acesta, concursul se desfășoară într-un context tensionat. Prezența Israelului a generat reacții imediate, determinând cinci țări să anunțe boicotul: Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia. Aceste state și-au exprimat opoziția față de includerea Israelului și au atras atenția asupra situației umanitare din Gaza. Chiar și așa, competiția va continua cu 35 de țări, cu două mai puține decât anul trecut, și promite o ediție încărcată de emoție și muzică diversă.

Printre participanți se află patru dintre cei cinci membri ai grupului Big Five - Franța, Germania, Italia și Regatul Unit - care, împreună cu Spania, sunt principalii contribuitori la UER. Aceștia se vor califica direct în finala programată pe 16 mai, alături de Austria, țara gazdă. Restul participanților vor concura în două semifinale pe 12 și 14 mai, fiecare rundă având câte 15 concurenți, potrivit TVR.

Chiar și țări cu poziții critice față de Israel, precum Belgia, vor fi prezente. VRT, televiziunea flamandă belgiană, și-a exprimat nemulțumirea, dar RTBF, omoloaga francofonă, va reprezenta țara într-o manieră mai moderată. În schimb, Canada nu va lua parte la concurs, invocând costurile excesive, deși postul CBC și-a manifestat inițial interesul pentru participare.

UER a anunțat și câteva modificări importante pentru ediția din 2026, menite să reducă controversele recente. Se va reveni la jurizarea în semifinale, numărul televoturilor per fan va fi redus de la 20 la 10, iar măsurile de securitate vor fi întărite pentru a preveni voturile frauduloase.

„Ne pregătim să sărbătorim 70 de ani ai Concursului Muzical Eurovision, care continuă să fie un loc în care vocile, culturile, limbile și muzica se împletesc și unde oameni din medii foarte diverse pot demonstra că, într-o lume dificilă, una mai bună este posibilă", a declarat directorul festivalului, Martin Green.

Vânzarea biletelor va începe pe 13 ianuarie, după ce fanii se vor înregistra începând cu 19 decembrie, la miezul nopții. Ediția din 2026 promite astfel un spectacol divers și tensionat, cu reveniri așteptate și absențe surprinzătoare, într-un cadru simbolic, care celebrează 70 de ani de istorie a concursului.

Lista completă a țărilor participante include: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, România, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.