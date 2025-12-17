Cum negocia fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc șpaga pentru directorul RAR: Metoda telecomanda STENOGRAME
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR). Aceeași decizie a fost luată și în cazul omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe.
Între timp, au apărut mai multe stenograme și înregistrări din timpul negocierilor șpăgii pentru directorul RAR. Astfel, fostul ministru al Transporturilor a fost înregistrat chiar de șeful RAR, cel la care trebuia să ajungă șpaga de la omul de afaceri Cătălin Bușe. Din discuțiile lui Cuc cu Mihai Alecu, directorul general al Registrului Auto Român, reiese că afaceristul Cătălin Bușe mai dăduse șpagă, dar înainte ca la șefia RAR să ajungă Mihai Alecu. Acum Alecu ar fi trebuit să îl „preia", după cum spune pe înregistrări Răzvan Cuc.
RĂZVAN CUC: Daʼ vedeți-vă voi și vorbiți, că asta nu-i... Chiar... chiar nu mă interesează pe mine ...
Repet: eu vreau să stau cât mai departe de fenomenul de Transporturi. Orice a fost la Transporturi, n-am avut probleme cât am fost ministru, nu vreau să mă aleg cu vreo problemă ulterior, pe nicio speță. Dacă pot să-l ajut, mă știu cu el, e prietenul meu și e un tip corect. Dar eu nu am avut treabă cu el cât a fost la RAR.
Știu că era acolo, adică pe mine mă ...la cap toată lumea că-l ține GEORGE și i-am zis... c-am aflat și eu că era din 2013, dinainte să fie GEORGE, intrase la... Deci, n-avea treabă că l-a facilitat, că l-a preluat GEORGE și că a lucrat cu el... probabil, preiei sau nu-l preiei și tu.
Dar eu nu vreau să intru în chestia asta dintr-un simplu motiv: eu nu sunt comisionar, nu sunt combinator și nu vin peste, să pun, cum fac foarte mulți prin oraș. Stau departe de fenomen, da' dacă voi aveți legătura asta, țineți-o tare voi doi! Și e cel mai bine s-o țineți voi, pentru că în momentul în când intră ministru', intră consilieru', intră directoru' ... mele sau intră nu știu cine, toate lucrurile se sparg și apar vorbele și, când apar vorbele, apar...
MIHAI ALECU: Păi, asta am înțeles, de ce a vrut el să iasă în...
RĂZVAN CUC: ...apar probleme și pentru el, și pentru tine, și pentru toată lumea. Pentru că ...[neinteligibil-vorbește în șoaptă-indică cu palma stângă]... Și atunci, tu nu mai ești mulțumit...
MIHAI ALECU: Asta n-a înțeles.
RĂZVAN CUC: ...el nu mai e mulțumit, nimeni nu mai e mulțumit. Când ai șapte stăpâni, așa se întâmplă.
MIHAI ALECU: Mai mult decât trebuie. Asta n-am înțeles!
Băi, frate, ți-am zis că nu există nicio firmă, și știi tu, adică, nu trebuie să-ți spun eu! Nu există nicio firmă în România care poaʼ să ia contractul. Nu aduc eu una de la mama! Să-și vadă de treabă, că-l va lua! Într-adevăr, reducere la contractul ăsta... au fost necesare în perioada respectivă, dar, dacă e băiat deștept și e serios, putem colabora.
RĂZVAN CUC: Eu ce presupun că e, ce presupun, că dacă ăsta e speriat de ceva, că... eu cred reacțiile lu' CĂTĂLIN, dacă le-a făcut ulterior, sunt bazate pe teamă și pe nesiguranță.
Adică, te duci în lucruri foarte complicate, când ar trebui să te duci la lucrurile simple. Teama lui, de a pierde sau de a nu-l arde tu cu ceva, cred ca asta generează, iar teama cea mai mare, o are cu acest GRIGORE. El și din trecut are obsesiile cu GRIGORE.
Din înregistrări făcute de Alecu ar reieși că șpaga era negociată chiar acasă la omul de afaceri Cătălin Bușe pe butoanele de la o telecomandă, metodă aleasă pentru a se feri de interceptări.
RĂZVAN CUC: Eu îl întreb dacă vrea să intermediez, să ne vedem undeva să... toți trei, să...
MIHAI ALECU: Pentru că...
RĂZVAN CUC: Cum vrea el, da' eu aș vrea să vorbiți doar voi doi - de ce? - pentru că voi doi ați vorbit de la început și așa tre' să rămână.
MIHAI ALECU: Corect! Mai e o chestie. Atunci, când am fost la el în curte, el a zis: „Domn'e, ca să..." Nu știu... să-mi garanteze că e O.K., mi-a arătat pe telecomandă.
RĂZVAN CUC: Da, mi-a zis. Da.
MIHAI ALECU: ...Știi? El arătase „9", tu mi-ai zis de 6 - știi? - sau poate n-am văzut eu bine.
RĂZVAN CUC: Nu, nu, nu. Eu am înțeles că ți-a arătat de 7. Că ce mi-a zis el, 7.
MIHAI ALECU: 7? A! N-am fost atent, nu știam ce vrea să-mi arate.
RĂZVAN CUC: Daʼ vedeți-vă voi și vorbiți, că asta nu-i..., se mai aude pe înregistrările obținute de jurnaliștii de la Gândul.
