Răzvan Cuc a fost reținut! Fostul ministru al Transporturilor a fost audiat patru ore

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut după patru ore de audieri.

Procurorii DNA au făcut percheziții într-un dosar ce ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei. Valoarea mitei ar fi fost de 6% din contract.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada ianuarie - octombrie 2017 și februarie - noiembrie 2019. El a fost deputat PSD de Giurgiu și senator PSD de Neamț.