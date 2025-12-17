Medicii și AI: Tehnologia care ar putea schimba totul. Actul medical va fi inseparabil de robotică și inteligență artificială

Offcall a publicat rezultatele unui studiu, numit Physicians AI, care încearcă să explice în ce măsură şi în ce fel inteligenţa artificială este folosită în sistemul medical. 87% dintre medici sunt convinşi că AI nu le va putea periclita locul de muncă, iar o treime se tem că pacienţii îşi vor pierde încrederea în actul medical. Sondajul a fost realizat cu participarea a peste 1.000 de medici din 106 specialităţi.

„Medicii adoptă inteligenţa artificială pe cont propriu, adesea folosind abonamente personale la cele mai noi instrumente de inteligenţă artificială, deoarece instituţiile pentru care lucrează nu se mişcă suficient de repede" este una dintre concluziile studiului. Deşi se declară deschişi folosiri zilnice a inteligenţei artificiale, atâta vreme cât aceasta îi ajută, medicii spun că sunt îngrijoraţi de lipsa de control şi de faptul nu au niciun cuvânt de spus în procesul decizional privind AI-ul ales de instituţie.

81% dintre medici spun că apelează la AI din frustrare, iar 67% dintre aceştia au ajuns deja să-l folosească zilnic. Cele mai frecvente activităţi în care medicii folosesc AI-ul sunt completarea documentelor medicale (65%), sarcinile administrative (48%) şi identificarea soluţiei clinice (43%). 78% dintre medicii chestionaţi cred că AI-ul poate ajuta la îmbunătăţirea sănătăţii pacienţilor, în vreme ce 22% nu cred în rolul benefic al tehnologiei.