Ryan Routh a lăsat un bilet in care recunoaste: "A fost o tentativă de asasinat impotriva lui Donald Trump dar v-am dezamagit!"

Un document judiciar prezentat luni de procurorii federali arată că Ryan Routh, suspectul în aparenta a doua tentativă de asasinat împotriva fostului președinte Donald Trump, a redactat un bilet scris de mână care spunea că „a fost o tentativă de asasinat" asupra fostului președinte.

Biletul a fost adresat „Lumii" și spune: „Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar v-am dezamăgit. Am făcut tot ce mi-a stat în putință și am dat tot ce am putut", potrivit documentelor judiciare. Routh a lăsat la domiciliul unei persoane o cutie care conținea scrisoarea, se arată în documentele judiciare.

Ofițerii de aplicare a legii au fost contactați la 18 septembrie, sau la trei zile după ce a fost arestat, de către o persoană care a declarat că Routh a lăsat cutia la locuința sa în lunile anterioare incidentului. Martorul a deschis cutia după ce a aflat de arestarea lui Routh, găsind muniție, telefoane și diverse scrisori.

Procurorii au declarat că biletul și alte dovezi găsite la fața locului arată că este necesar ca Routh să fie reținut în timp ce guvernul își construiește cazul împotriva sa. O audiere privind detenția este programată pentru luni dimineață la un tribunal federal din Florida.

„Deoarece faptele sunt prezentate în scopul limitat de a susține cererea Statelor Unite de arestare preventivă, faptele prezentate în această propunere scrisă nu prezintă toate informațiile și dovezile cunoscute de Statele Unite în această anchetă în curs de desfășurare", se arată în documentele judiciare.

Procurorii au găsit „un notebook cu zeci de pagini pline cu nume și numere de telefon referitoare la Ucraina, discuții despre cum să se alăture luptei în numele Ucrainei".

„El [fostul președinte] a încheiat relațiile cu Iranul ca un copil și acum Orientul Mijlociu s-a destrămat", a scris Routh într-unul dintre documente, potrivit documentelor judiciare.

Înregistrările telefoanelor mobile de pe două dintre telefoanele recuperate arată că Routh a călătorit de la Greensboro, Carolina de Nord, la West Palm Beach pe 14 august 2024, au scris procurorii.

Mai mult, în „mai multe zile și momente din 18 august 2024 până în 15 septembrie 2024, telefonul mobil al lui Routh a accesat turnurile de telefonie mobilă situate în apropierea Trump International și a reședinței fostului președinte de la Mar-a-Lago", se arată în dosar.

Un telefon mobil care a fost recuperat de autorități arăta o căutare pe Google a modului de a călători din Palm Beach County, Florida, în Mexic. Oficialii federali au găsit, de asemenea, o listă cu date din august, septembrie și octombrie, precum și locuri în care fostul președinte a apărut și era programat să apară, spun procurorii.

În timpul primei sale înfățișări la tribunal, săptămâna trecută, Routh a declarat că nu are bunuri și că deține doar două camioane în valoare de 1.000 de dolari. Într-o carte din 2023 care se pare că a fost scrisă de el, Routh a mai scris că nu avea niciun cont bancar și nicio economie pentru pensie.

Postările făcute de Routh pe X și pe alte site-uri de socializare arată că a fost un susținător înfocat al Ucrainei în actualul conflict dintre Rusia și Ucraina, postând chiar și imagini și videoclipuri cu el în Kiev și în alte zone din Ucraina de la începutul războiului. El a făcut, de asemenea, comentarii critice la adresa lui Trump, inclusiv câteva în iulie care făceau referire la prima tentativă de asasinat.

Routh se confruntă cu acuzații federale privind armele de foc în legătură cu incidentul din 15 septembrie. Procurorii susțin că Routh, în vârstă de 58 de ani, a campat în apropierea terenului de golf din Florida al lui Trump timp de 12 ore înainte ca țeava armei sale să fie observată de un agent Secret Service, care a tras asupra suspectului înainte ca acesta să fugă de la fața locului.

Autoritățile au descoperit, de asemenea, o pușcă de tip SKS cu 11 cartușe, inclusiv un cartuș în cameră, potrivit documentelor judiciare. Oficialii au declarat anterior că suspectul nu a tras niciun foc de armă și nu a avut o linie vizuală directă cu Trump, care juca golf la momentul incidentului. De asemenea, fostul președinte nu a fost rănit.

În luna iulie, Trump a supraviețuit primei tentative de asasinat la adresa sa, în timpul căreia a fost împușcat în ureche de un bărbat înarmat care a tras la un miting în timp ce el ținea un discurs în Butler, Pennsylvania. Incidentul a provocat întrebări cu privire la capacitatea Serviciului Secret de a-l proteja.

FBI a declarat că, atunci când agenții săi au încercat să îl intervieveze pe Routh după ce a fost reținut pe 15 septembrie, acesta și-a invocat dreptul la un avocat. Routh nu a pledat.