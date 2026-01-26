S-a terminat! O baterie promite să schimbe regulile jocului în 2026: Încărcare în 5 minute și durată de viață de un secol

Industria vehiculelor electrice este obișnuită cu promisiuni ambițioase, însă rareori apar specificații care, cel puțin teoretic, ar muta standardele într-o altă ligă. Exact asta susține Donut Lab, care vorbește despre o baterie solid state cu o densitate energetică de aproximativ 400 Wh/kg, capabilă de încărcare rapidă în cinci minute și cu o durată de viață estimată la circa 100.000 de cicluri.

Compania afirmă că nu este vorba despre un experiment de laborator, ci despre un produs aflat deja în producție, pregătit pentru integrare într-un vehicul real într-un interval scurt de timp. Tocmai această combinație de cifre și calendar accelerat a atras atenția, dar și un nivel ridicat de prudență din partea industriei, scrie Playtech.

O densitate energetică de 400 Wh/kg, dacă este atinsă la nivel de celulă într-un produs fabricabil la scară, ar reprezenta un salt major față de bateriile Li-ion utilizate în prezent în majoritatea vehiculelor electrice. În mod curent, valorile din jurul a 250 Wh/kg sunt considerate de top pentru celule comerciale, ceea ce face ca pragul de 400 Wh/kg să însemne o schimbare de categorie, nu doar o optimizare incrementală.

La fel de neobișnuită este și cifra de 100.000 de cicluri. O astfel de durată de viață ar depăși cu mult necesarul unui singur vehicul, deschizând posibilitatea reutilizării bateriei în alte aplicații sau în mai multe generații de produse. Din perspectivă economică, acest lucru ar schimba fundamental modul în care este calculat costul pe kilometru sau valoarea bateriilor „second life".

Încărcarea completă în cinci minute este, poate, cea mai sensibilă promisiune. Dacă ar fi posibilă fără compromisuri majore legate de siguranță, degradare sau infrastructură extrem de costisitoare, ar elimina una dintre principalele bariere psihologice în adoptarea mașinilor electrice. În același timp, este exact zona în care multe anunțuri optimiste s-au lovit, în trecut, de limitele fizicii și ale managementului termic.

Mai există și o nuanță importantă legată de termenul „solid state". Sub această etichetă intră soluții foarte diferite, de la electroliți complet solizi la variante hibride solid-lichid. Diferențele dintre ele pot avea un impact major asupra performanței reale, costurilor și siguranței, iar în multe cazuri tocmai aceste detalii fac diferența dintre un progres tehnologic și un mesaj de marketing.