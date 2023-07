Candidatul prezidențial Robert F. Kennedy Jr. a lansat săptămâna aceasta o nouă teorie despre originea Covid în timpul unui eveniment de presă organizat într-un restaurant din Upper East Side, susținând că acest virus a fost o armă biologică modificată genetic care ar fi putut fi "țintită etnic" pentru a cruța evreii ashkenazi și chinezii, potrivit NY Post.

"COVID-19. Există un argument că este țintit din punct de vedere etnic. COVID-19 atacă anumite rase în mod disproporționat", a spus Kennedy. "COVID-19 este țintit să atace caucazienii și negrii. Persoanele care sunt cele mai imune sunt evreii așkenazi și chinezii. Nu știm dacă a fost țintit în mod deliberat sau nu, dar există lucrări care arată diferențele rasiale sau etnice și impactul", a precizat Kennedy.

Kennedy, în vârstă de 69 de ani, a avertizat asupra unor arme biologice mai cumplite în curs de pregătire, cu o "rată de mortalitate a infecției de 50%" care ar face ca COVID-19 "să pară o plimbare în parc". "Știm că chinezii cheltuiesc sute de milioane de dolari pentru a dezvolta arme biologice etnice și că noi dezvoltăm arme biologice etnice", a afirmat el. "Ei colectează ADN-ul rusesc. Colectează ADN-ul chinezesc, astfel încât să putem ținti oamenii în funcție de rasă."

A existat un consens din ce în ce mai mare în rândul agențiilor de informații americane că virusul COVID-19 a fost creat de om și a scăpat dintr-un laborator din Wuhan, China - dar nu există nicio dovadă că a fost conceput pentru a cruța anumite grupuri religioase sau etnii, iar Kennedy nu a oferit niciun studiu pentru a-și susține afirmațiile, scrie NY Post.

Organizațiile evreiești l-au atacat pe Kennedy pentru remarcile sale. "Este o nebunie", a declarat Morton Klein, președintele Organizației Sioniste a Americii. "Nu are sens ca ei să facă asta. Am citit totul. Am fost total împotriva vaccinului... Am vrut să mă conving că era corect să nu-l iau. Nu am văzut niciodată așa ceva".

Răspunzând unei reacții violente, Kennedy a contestat caracterizarea remarcilor sale surprinse pe casetă, într-o conversație privată, ca fiind antisemite. "Povestea din @nypost este greșită. Nu am sugerat niciodată, niciodată, că virusul COVID-19 a fost destinat să cruțe evreii", a scris el pe Twitter.

"Am subliniat cu exactitate - în timpul unei conversații neoficiale - că SUA și alte guverne dezvoltă arme biologice cu țintă etnică și că un studiu din 2021 asupra virusului COVID-19 arată că acesta pare să afecteze în mod disproporționat anumite rase, deoarece locul de andocare este cel mai compatibil cu negrii și caucazienii și cel mai puțin compatibil cu etnicii chinezi, finlandezi și evrei ashkenazi".