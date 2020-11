Scandal intre paznici de vanatoare si braconieri in judetul Dolj. Un barbat a fost impuscat iar un paznic de vanatoare a fost ranit

Un scandal intre paznici de vanatoare si mai multe persoane prinse la braconat a avut loc in judetul Dolj, iar in urma conflictului un barbat de 35 de ani a fost impuscat de paznicul de vanatoare, fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale.

De asemenea, un paznic de vanatoare a fost ranit in acest conflict. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in cursul noptii trecute, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au fost sesizati de un tanar de 23 de ani cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in serviciul de patrulare impreuna cu alti cinci paznici de vanatoare, in extravilanul comunei Teasc, a depistat mai multe persoane care braconau.

"La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei precum si politisti din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Dolj care au stabilit faptul ca in extravilanul comunei Teasc, ar fi izbucnit un conflict intre paznicii de vanatoare si persoanele depistate, in urma caruia un barbat de 45 de ani, paznic de vanatoare, a suferit leziuni pentru care a necesitat acordarea de ingrijiri medicale fiind transportat la spital de catre un echipaj SMURD, constient si cooperant. De asemenea, in timpul conflictului au fost provocate distrugeri unui autoturism", se arata in comunicat.

In cauza, politistii au deschis un dosar penal pentru braconaj cinegetic si ultraj. De asemenea, tot in cursul noptii trecute, politistii au fost sesizati ca la Unitatea Primiri Urgente a unui spital din Craiova s-a prezentat un barbat de 35 de ani, care avea o plaga impuscata. "Din primele verificari efectate, politistii au stabilit ca in timpul conflictului, paznicul de vanatoare ar fi tras doua focuri de avertisment in aer si unul catre barbatul de 35 de ani cu arma utilitara de paza detinuta ca arma de serviciu de catre acesta", a mai precizat sursa citata. Arma in cauza a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor, fiind informat totodata un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova care continua verificarile in acest caz.