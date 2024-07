Scandal la un muzeu neo-marxist: Iisus Hristos este înfățișat ca personaj de desene animate

Un consiliu din Sydney a eliminat o operă de artă care îl înfăţişa pe Iisus Hristos ca personaj din Looney Tunes, după un val de amenințări și critici online, scrie The Guardian.

Lucrarea artistului Philjames din Sydney, "Jesus Speaks to the Daughters of Jerusalem", a fost retrasă din expoziţia Blake Art Prize de la Casula Powerhouse Arts Centre, după ce vineri, cu doar două zile înainte de încheierea celor opt săptămâni ale expoziţiei, artistul şi galeria au fost aspru criticate. Galeria consiliului din Liverpool, suburbie a Syndey, recunoaşte lucrările de artă contemporană care explorează spiritualitatea şi religia şi atrage artişti din toate credinţele şi mediile culturale.

Cu toate acestea, un protest online de ultim moment a susţinut că lucrarea din 2023 batjocoreşte religia creştină, unii protestatari ameninţând muzeul şi personalul său - mulţi dintre aceştia voluntari - cu violenţe. Philjames a declarat că a primit aproximativ 200 de mesaje "josnice" pe reţelele sociale vineri şi sâmbătă, iar galeria a primit peste 60 de apeluri telefonice de la protestatari numai vineri. "Îmi place să stârnesc reacţii cu munca mea, dar noutatea a dispărut foarte repede vineri. Nivelul de vitriol şi volumul total al acestuia a fost de fapt înspăimântător", a declarat artistul în vârstă de 48 de ani.

"Realizez astfel de lucrări de aproximativ 15 ani şi am avut unul sau doi oameni supăraţi, dar nimic de genul acesta. A fost josnic şi deloc creştin". Un protestatar l-a avertizat că galeria "ar face bine să aibă mai multă securitate", a spus el. "Bietul personal care lucrează acolo nu are nevoie de aşa ceva. Nu merită". Primarul din Liverpool, Ned Mannoun, a cerut îndepărtarea picturii în faţa a ceea ce el a numit "multe plângeri din partea a numeroşi rezidenţi care au fost dezgustaţi şi jigniţi de faptul că administraţia din Liverpool expune această operă de artă".