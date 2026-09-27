Rusia anunță că va redeschide gazoductul Nord Stream în colaborare cu autoritățile germane
Postat la: 27.09.2026 |
Rusia și Germania ar putea repune în funcțiune împreună gazoductul Nord Stream, care a fost sabotat în urmă cu patru ani, a susținut Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), conform TASS.
"Totul este adevărat. Împreună vom redeschide Nord Stream. AfD este vocea poporului german care luptă pentru suveranitatea energetică, prosperitatea, pacea și cooperarea Germaniei", a scris el într-o postare în limba engleză pe X.
Dmitriev comenta o postare de pe aceeași platformă de socializare a lui Tino Chrupalla, copreședinte al partidului Alternativa pentru Germania (AfD). Acesta a propus efectuarea unei anchete internaționale privind sabotajul asupra conductelor Nord Stream și Nord Stream 2, insistând totodată ca cele două conducte să fie reparate și redeschise.
Pe 26 septembrie 2022, s-au înregistrat daune fără precedent la trei ramuri ale conductelor Nord Stream și la conducta Nord Stream 2, care nu fusese niciodată pusă în funcțiune. Parchetul General al Rusiei a deschis un dosar penal privind un act de terorism internațional. Aceste gazoducte au fost construite cu scopul de a transporta gaze naturale din Rusia în Germania.
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