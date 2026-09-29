Mare e grădina Ta, da' să vezi casa! Susținătorii lui Călin Georgescu vor să strângă bani să-i cumpere vila din Toscana, după ce DIICOT a pus sechestru pe cea din Mogoșoaia

Susținătorii lui Călin Georgescu au început să strângă bani pe TikTok și Facebook pentru a-l ajuta să-și cumpere o vilă în Toscana, după ce proprietatea sa din Mogoșoaia a fost pusă sub sechestru.

Deși Georgescu spune că nu este nevoie de momentan de donații, el afirmă că eventualele contribuții financiare ar urma să fie gestionate prin familie sau casa de avocatură. Potrivit unor stenograme, Georgescu își căuta o vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana, cu o anexă "pentru servitori".

Totul a pornit de la un susținător care a anunțat că donează primii 1.000 de euro, după ce DIICOT a pus sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia. „Nu e cazul. Dacă va fi cazul, doar eu, casa de avocatură și familia mea dăm detalii să fim sprijiniți financiar. Dar nu e cazul", a declarat luni Călin Georgescu.

Pe TikTok, un susținător al lui Georgescu a anunțat că donează primii 1.000 de euro pentru fostul candidat la prezidențiale. Casa lui din Mogoșoaia e sub sechestru. Astfel că visul din Toscana a rămas doar în stenograme.

În câteva ore, comentariile au curs:

„SUNT PRIMUL CARE DONEAZĂ 1000€???? ", a scris inițiatorul.

„Sant pensionară cu o pensie minimă, dar și eu donez 20 de euro pentru C G cu toata inima", i-a răspuns o femeie.

„Eu am 1280 lei pensie de boală, dar din ăia voi dona!???", a scris altcineva.

„Și eu am 69 de ani și donez cu mare drag".

Georgescu a văzut mesajele. „Aș dori să spun că am văzut și sunt onorat că există doleanțe și dorințe din partea a milioane de români să ne sprijine pe noi ca familie", a spus el.

În primăvara lui 2025, Georgescu îi cerea omului de afaceri Ionel Rusen să-i găsească o casă în Toscana. Izolată, cu teren și cu o anexă. „Că așa erau făcute pentru...pentru servitori", îi explica Georgescu.

Proprietatea găsită costa aproximativ 1,2 milioane de euro. Prețul nu l-a speriat.

„Financiar avem tot ce ne trebuie", spunea Georgescu, potrivit stenogramelor.

Luni, Georgescu și Horațiu Potra au fost chemați la Curtea de Apel București, la primul termen în procesul pentru tentativă de lovitură de stat. Jandarmii au montat garduri de protecție, în cazul în care vin susținătorii.

Georgescu s-a declarat nevinovat: „Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Au fost fabricate dosare politice, pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, ci de microfoane, adică libertatea de exprimare."

I-a mulțumit și unui singur politician, pe nume: „Mulțumesc lui George Simion". Pe care promitea să-l demaște, odată cu sistemul.