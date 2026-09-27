Se pregătesc interdicții pe străzile din București: Ce mașini ar putea dispărea din trafic la orele de vârf. Amenzi de până la 5.000 de lei

Traficul din București ar putea fi supus unor noi reguli începând de anul viitor. Un proiect aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede restricționarea circulației și staționării anumitor categorii de autovehicule pe drumurile publice în intervalele cu aglomerație ridicată.

Măsura îi vizează în special pe cei care fac aprovizionare și curierat, iar scopul propunerii este reducerea problemelor de trafic din Capitală. Potrivit proiectului, vehiculele folosite pentru aprovizionare și curierat nu ar mai putea circula sau staționa pe drumurile publice dimineața, între orele 7:00 și 9:00, și seara, în intervalul 17:00-19:00. Propunerea pornește de la situația existentă în orele de vârf, când traficul este deja foarte aglomerat, iar autovehiculele care transportă mărfuri opresc în mod repetat pentru operațiunile de încărcare și descărcare. Autoritățile consideră că activitățile de aprovizionare, dar și cele de colectare a deșeurilor, contribuie la problemele de circulație din aceste intervale.

Prin introducerea restricțiilor se urmărește o mai bună fluidizare a traficului. Proiectul prevede și o serie de excepții. Restricțiile nu ar urma să se aplice vehiculelor care desfășoară intervenții de urgență sau transport medical. De asemenea, mașinile utilizate pentru livrarea produselor perisabile ar putea circula în continuare în intervalele vizate de noile reguli. Nerespectarea interdicției ar putea atrage sancțiuni considerabile. Amenzile prevăzute sunt cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei. Dacă proiectul va primi aprobarea, noile restricții de circulație ar urma să fie aplicate în București începând cu 1 ianuarie 2027.