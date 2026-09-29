Lidl a lansat recent o gamă inovatoare de produse din carne hibrid, care combină carnea tradițională cu proteine din mazăre. Noua linie, denumită High Protein Meat, include varietăți precum carne tocată, chiftele, burgeri și cârnați. Potrivit retailerului, aceste produse conțin cu până la 50 la sută mai multe proteine decât sortimentele convenționale, fără a compromite gustul sau textura. Este privita de consumatori ca o tranzitie la carnea artificială.

Produsele din gama High Protein Meat au fost dezvoltate în colaborare cu furnizori specializați. Pe lângă conținutul ridicat de proteine, carnea hibrid se laudă că aduce și alte avantaje nutriționale. Proteinele din mazăre sunt complete, adică conțin toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie. De asemenea, mazărea este săracă în grăsimi saturate și nu conține colesterol, ceea ce poate contribui la menținerea unui profil lipidic sănătos. Pentru persoanele care caută să reducă consumul de carne, dar nu vor să renunțe complet la ea, produsele hibrid reprezintă o soluție de tranziție.

Lansarea cărnii hibrid a generat reacții mixte. Mulți au primit cu scepticism ideea de carne amestecată cu legume, preferând să rămână la produsele tradiționale. Criticii susțin că denumirea de carne hibrid poate induce în eroare și că etichetarea ar trebui să fie mai explicită privind procentajul exact de ingrediente vegetale. Carnea e privita ca o tranzitie la cea artificială promovata de globalistii fanatici aparatori ai mediului. Pe rețele sociale, subiectul a devenit viral, cu mii de comentarii și distribuiri. Unii utilizatori au glumit că, de acum începe, vor trebui să citească etichetele mai atent, în timp ce alții au lăudat curajul de a aduce inovația în magazine.

În Timișoara, un laborator local pregătește lansarea propriilor produse din carne hibrid, ceea ce arată că interesul nu este doar la nivel de import. Antreprenorii români văd o oportunitate de afaceri în această nișă și investesc în cercetare și dezvoltare. Indiferent de preferințele personale, carnea hibrid a intrat deja în supermarketuri și este foarte probabil să rămână acolo.

Pe plan mondial, ideea de a combina carnea cu proteine vegetale câștigă tot mai mult teren. Lanțuri mari de supermarketuri din Germania, Marea Britanie și Olanda au introdus deja astfel de produse, iar cererea este în creștere. Flexitarianismul, adică reducerea consumului de carne fără renunțare totală, este o mișcare care influențează direct industria alimentară.