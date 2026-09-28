Electricitate de pe fundul mării: China a testat cu succes panouri solare aflate la 10 metri sub apă

Cercetătorii anunță că au testat cu succes panouri solare la adâncimi subacvatice considerate anterior impracticabile pentru această tehnologie.

Concepute pentru a capta lungimile de undă ale luminii solare care pot traversa apa de mare, panourile au generat energie din lumina soarelui la o adâncime de 10 metri în timpul unui test de două ore desfășurat în apropierea Insulelor Weizhou, în largul coastei de sud a Chinei, potrivit Euronews.

Studiile anterioare despre energia solară subacvatică se opreau la adâncimi de cel mult doi metri. Motivul este că lumina soarelui se estompează foarte repede sub suprafața apei. La 10 metri, o mare parte din energia solară este deja absorbită sau împrăștiată. Totuși, lumina albastră și verde pătrunde suficient de adânc pentru a genera electricitate.

Echipa a folosit celule din perovskit, o alternativă la siliciul din majoritatea panourilor solare. Acestea pot fi ajustate să absoarbă anumite lungimi de undă ale luminii.

În testele de laborator care au recreat condițiile de la o adâncime de 10 metri sub apă, celulele au transformat aproximativ 35% din lumina soarelui care le atingea în electricitate.

Cercetătorii au testat apoi versiuni mai mari în Marea Chinei de Sud. La o adâncime de doi metri, panourile solare de 115 centimetri pătrați au generat 1.416 miliwați-oră pe parcursul a două ore, adică aproximativ jumătate din capacitatea unei baterii AA reîncărcabile.

La 10 metri, au generat 324 miliwați-oră pe parcursul a două ore - o cantitate mică, dar totuși mult peste așteptările cercetătorilor.

Deși testul a durat doar două ore, el demonstrează că lumina solară care reușește să penetreze straturile superioare ale apei poate fi captată eficient dacă se folosesc lungimi de undă specifice.