Prima femeie care ar putea fi executată în Tennessee după 200 de ani

Christa Pike, o femeie condamnată la moarte pentru uciderea unei tinere de 19 ani, urmează să fie executată pe 30 septembrie, în statul american Tennessee. Cu doar câteva zile înainte, aceasta le-a cerut persoanelor apropiate să nu asiste la execuție.

„Nu vrea să trecem prin asta", a declarat pentru BBC Ashlee Sellars, o prietenă pe care Pike a cunoscut-o în închisoare.

Dacă sentința va fi pusă în aplicare, Pike va deveni prima femeie executată în Tennessee în mai bine de 200 de ani.

Crima pentru care a fost condamnată la moarte

Cazul datează din 1995, când Pike avea 18 ani. Împreună cu iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, aceasta a bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Cele două se cunoscuseră într-un program de pregătire profesională pentru adolescenți cu probleme.

Crima a provocat o puternică reacție în Knoxville, inclusiv după ce pe pieptul victimei a fost descoperit un pentagram. Pike o acuzase pe Colleen că o insultase și că încercase să-i fure iubitul. Un an mai târziu, Pike a fost condamnată la moarte. Shipp, care avea 17 ani la momentul crimei, a primit închisoare pe viață.

Avocații invocă trecutul traumatic al femeii

Apărarea susține că, în timpul procesului, juriului nu i-au fost prezentate suficient informațiile despre abuzurile și neglijarea suferite de Pike în copilărie. Un raport realizat în 1995 de psihologul criminalist Diana McCoy arăta că aceasta fusese supusă abuzurilor fizice și sexuale. În 2021, Pike a fost diagnosticată în închisoare cu tulburare bipolară și a început un tratament medicamentos. Psihologul criminalist Bethany Brand, care a evaluat-o în 2023, a descris istoricul său drept unul extrem de grav.

„Copilăria ei a fost plină de abuzuri fizice, sexuale și emoționale. A fost abuzată sexual de mai mulți bărbați, începând de dinainte de vârsta școlară", a spus Brand.

Cererile de suspendare au fost respinse

Curtea Supremă din Tennessee a decis anul trecut că Pike nu a prezentat circumstanțe care să justifice comutarea pedepsei, iar în această săptămână i-a respins și solicitarea de suspendare a execuției. Avocații săi continuă demersurile juridice și speră ca guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, să îi acorde clemență.

Mama victimei, May Martinez, susține însă executarea sentinței.

„A comis crima. Cred că trebuie să plătească pentru ea", a declarat Martinez.

Organizația Justice Coalition a strâns fonduri pentru ca mama lui Colleen să poată călători în Tennessee și să asiste la execuție.

Ce a cerut Pike înainte de execuție

Ashlee Sellars spune că îi este dificil să împace imaginea femeii pe care a cunoscut-o în închisoare cu gravitatea crimei pentru care aceasta a fost condamnată.

„Când mă gândesc la reconcilierea dintre persoana pe care o vezi la televizor sau tragedia îngrozitoare care i s-a întâmplat lui Colleen, singurul lucru care are sens pentru mine este legat de sănătatea mintală și traumă și de felul în care oamenii procesează lucrurile într-un moment în care nu au ceea ce le trebuie", a afirmat Sellars.

Pike a cerut și ca echipa care va participa la procedura de execuție să fie formată exclusiv din femei. Aceasta susține că imobilizarea de către bărbați i-ar putea agrava trauma asociată abuzurilor suferite în trecut.