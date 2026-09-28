Un simplu test din lacrimi ar putea ajuta la depistarea tumorilor cerebrale. Ce au descoperit cercetătorii
Postat la: 28.09.2026 |
Lacrimile ar putea oferi, în viitor, indicii importante pentru depistarea tumorilor cerebrale. Cercetătorii de la University of Manchester dezvoltă un test minim invaziv care analizează proteinele din lichidul lacrimal pentru a identifica biomarkeri asociați acestor tumori. Primele rezultate sunt promițătoare, însă metoda este încă experimentală.
Tumorile cerebrale pot fi dificil de depistat în fazele inițiale, deoarece simptome precum durerile de cap, problemele de vedere, modificările cognitive sau crizele epileptice pot avea numeroase alte cauze. Cercetătorii încearcă astfel să găsească o metodă simplă prin care medicii să poată identifica mai repede persoanele care au nevoie de investigații suplimentare, potrivit BBC.
Ideea cercetătorilor britanici este că modificările biologice provocate de o tumoră ar putea lăsa urme detectabile în compoziția lacrimilor. Acestea conțin numeroase proteine, iar anumite tipare ar putea indica prezența bolii.
Primele rezultate au indicat o acuratețe de aproximativ 95%
Echipa studiază această posibilitate de mai bine de un deceniu. În 2015 a fost realizat în Danemarca un prim studiu clinic, la care au participat 164 de persoane, inclusiv pacienți cu tumori cerebrale și voluntari sănătoși. Modelul dezvoltat pe baza proteinelor din lacrimi a reușit să diferențieze cele două grupuri cu o acuratețe de aproximativ 95%, potrivit documentelor Health Research Authority din Marea Britanie.
Rezultatul trebuie însă interpretat cu prudență. A fost obținut într-un studiu-pilot și nu înseamnă că există deja un test medical cu o precizie de 95% disponibil pacienților.
Testul este verificat acum pe aproximativ 500 de persoane
Cercetătorii desfășoară în prezent un studiu mai amplu, în mai multe centre, la care au participat până acum aproximativ 500 de persoane. Sunt incluși pacienți cu suspiciune de cancer cerebral, persoane cu alte boli neurologice sau alte tipuri de cancer, precum și voluntari sănătoși.
Scopul este de a afla dacă biomarkerii identificați în lacrimi sunt specifici tumorilor cerebrale și dacă testul poate evita rezultatele fals pozitive provocate de alte afecțiuni. Recoltarea este simplă și minim invazivă. Sunt folosite benzi Schirmer, mici fâșii de hârtie specială plasate la nivelul pleoapei inferioare, utilizate deja în oftalmologie. Probele sunt apoi analizate în laborator pentru identificarea proteinelor relevante.
Echipa coordonată de prof. Petra Hamerlik, specialist în neuro-oncologie la University of Manchester, speră ca metoda să poată fi folosită în viitor ca instrument de triere. Testul nu ar înlocui investigațiile imagistice, ci ar putea ajuta medicii să stabilească mai rapid ce pacienți au nevoie de examinări suplimentare.
Metoda ar putea fi disponibilă abia peste aproximativ zece ani
Cercetătorii analizează separat dacă lacrimile pot oferi informații și despre anumite glioame, prin detectarea unor substanțe asociate anumitor mutații genetice întâlnite în aceste tumori. Deocamdată, analiza lacrimilor pentru depistarea tumorilor cerebrale rămâne o metodă experimentală, iar rezultatele trebuie confirmate în studii mai ample.
Prof. Hamerlik estimează că ar putea fi nevoie de aproximativ un deceniu până când un asemenea test să poată fi utilizat pe scară largă. Până atunci, diagnosticul tumorilor cerebrale continuă să se bazeze pe evaluarea clinică și pe investigațiile medicale recomandate fiecărui pacient.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce este și cum funcționează BRICS Pay și cum va fi afectat Occidentul
În ajunul celui de-al 18-lea summit BRICS, desfașurat la Bharat Mandapam, in New Delhi, pe 12 și 13 septembrie 202 ...
-
Prima femeie care ar putea fi executată în Tennessee după 200 de ani
Christa Pike, o femeie condamnata la moarte pentru uciderea unei tinere de 19 ani, urmeaza sa fie executata pe 30 septem ...
-
Până și "Castorii lui Bolojan" dau mari bătăi de cap administrației. 500 de copaci sunt în pericol în Oradea
Primaria Oradea ia pentru al doilea an consecutiv masuri pentru protejarea arborilor de pe malurile Crișului Repede, afe ...
-
Proteina de la micul dejun nu concurează cu masa de seară, ci o completează
Cand te antrenezi seara, micul dejun poate parea prea indepartat de momentul in care ridici greutați sau intri la clasa. ...
-
Cât timp mai are planeta noastră până când supapa termică a Oceanului Atlantic se va închide
Sub suprafața Oceanului Atlantic de Nord acționeaza un sistem uriaș și invizibil, al carui rol este esențial pentru echi ...
-
Economii dacă îți schimbi furnizorul de energie: până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Datele din comparatorul oficial POSF, consultate la 27 septembrie 2026, arata ca diferența dintre cea mai ieftina și cea ...
-
România a avut printre cele mai mari creșteri de prețuri la alimente în ultimii cinci ani. În ce țară au crescut prețurile cu 752%
Prețurile alimentelor au crescut puternic in Europa in ultimii cinci ani, insa salariile minime au crescut și mai repede ...
-
Roboții umanoizi sunt folosiți într-un spital din Franța pentru a interacționa cu bătrânii cu Alzheiemr
De la roboți conversaționali la o voce bazata pe inteligența artificiala, spitalele și caminele de batrani din Franța te ...
-
OpenAI investighează: Agenții ChatGPT au scăpat de sub control și au publicat imagini neautorizate
OpenAI susține ca agenții sai de inteligența artificiala au interacționat și cu site-urile web ale guvernului american i ...
-
Ozempic, Mounjaro și alte medicamente GLP-1, vizate de sute de procese. Pacienții reclamă probleme grave de vedere
Sute de pacienți au deschis procese impotriva companiilor care produc unele dintre cele mai cunoscute medicamente din cl ...
-
Rusia anunță că va redeschide gazoductul Nord Stream în colaborare cu autoritățile germane
Rusia și Germania ar putea repune in funcțiune impreuna gazoductul Nord Stream, care a fost sabotat in urma cu patru ani ...
-
Se pregătesc interdicții pe străzile din București: Ce mașini ar putea dispărea din trafic la orele de vârf. Amenzi de până la 5.000 de lei
Traficul din București ar putea fi supus unor noi reguli incepand de anul viitor. Un proiect aflat in dezbatere la Prima ...
-
95 de milioane de euro transferate dintr-o bancă în conturile unor hoți cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Fraudatori care au folosit inteligenta artificiala pentru a se da drept directori si alti oficiali de rang inalt au reus ...
-
OpenAI suspendă activitățile de antrenare ale modelelor AI după ce acestea au accesat ilegal sisteme informatice ale guvernului SUA
Compania OpenAI a anunțat sambata ca suspenda activitațile de antrenare, evaluare și inferența care implica utilizarea d ...
-
Datoria globală depăşeşte 365.000 de miliarde de dolari. Avertismentul economiștilor
Datoria globala a crescut cu 10.000 de miliarde de dolari in prima jumatate a anului si a depasit 365.000 de miliarde de ...
-
Gemini poate efectua apeluri și purta conversatii în locul tău. Google testează noul asistent complet bazat pe AI
Google testeaza o funcție prin care Gemini poate efectua apeluri telefonice in numele utilizatorului și poate purta conv ...
-
O localitate din Italia interzice fasolea pe o rază de 300 de metri în jurul locuinței unui copil și al școlii în care învață. Afecțiunea gravă de care suferă băiatul
Autoritațile din Valmadrera, o comuna din provincia Lecco, Italia, au decis sa interzica cultivarea plantelor de fasole ...
-
Alertă în Sicilia: Vulcanul Etna stă se erupă. Zborurile de pe aeroportul din Catania au fost anulate
Aeroportul din Catania suspenda zborurile pana la ora 16:00, din cauza unui nor de cenușa de 4 km inalțime de deasupra v ...
-
Luna recoltei se împerechează cu Saturn pentru un spectacol ceresc 2 la 1. Cum și-a primit numele?
Pregatește-te pentru o dubla rasfaț ceresc. Prima luna plina a sezonului de toamna va atinge punctul culminant de ilumin ...
-
Mărturia unor piloți cu 28 de ani de experiență: 'Nu am văzut așa ceva în viața noastră!'. Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri
Pentagonul a scos la lumina pe 18 septembrie 2026 o noua serie de documente secrete, a șasea la numar, despre fenomenele ...
-
Semnal de alarmă lansat de fondatorul Microsoft. Bill Gates avertizează că inteligența artificială poate provoca un miliard de decese
Miliardarul Bill Gates avertizeaza ca inteligența artificiala este suficient de puternica pentru a declanșa evenimente c ...
-
Tucker Carlson, fost susținător al lui Trump, spune că administrația ar trebui să îl înlăture în baza Amendamentului 25: "Un om care amenință să elimine omenirea"
Tucker Carlson, fost prezentator al Fox News și unul dintre susținatorii cunoscuți ai lui Donald Trump, a declarat ca pr ...
-
Nepoata lui Putin poartă numele Zelenski. Dezvăluirea făcută de o publicație rusă
Numele de familie al nepoatei lui Vladimir Putin este Zelenski. Dezvaluirea incredibila a fost facuta de o publicație ru ...
-
Diversiune totală: În Rusia a fost anunțat un atac nuclear asupra unei țări de pe flancul estic al NATO: „O operațiune foarte scurtă"
O agentie importanta din Rusia a publicat un articol despre o noua „operațiune militara speciala". Motiv pentru ca ...
-
Cum structurează platformele iGaming campaniile promoționale pentru pariuri sportive și cazino online
Divertismentul digital s-a dezvoltat puternic in ultimii ani, un capitol aparte fiind cel al jocurilor de noroc. Acest s ...
-
Ce au mâncat Trump și Xi Jinping la cina de stat de la Casa Albă. Meniu cu influențe chineze și miere recoltată la Casa Albă
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au participat joi seara, 24 septembrie, la o cina de sta ...
-
Agenți AI autonomi au spart sute de comercianți online pentru 25 de dolari pe țintă într-o campanie care e încă în desfășurare
S-a gasit prima campanie de hacking la scara mare cu AI comisa de un atacator care amesteca tehnologia americana cu cea ...
-
Adevărata poveste a Meșterului Manole: A cerut sa fie zidit de viu și a fost!
Povestea lui Manole din Negru este una dintre ele. Nu e legenda. Nu e mit. Este marturia unui om care a ales sa moara pe ...
-
Premieră mondială: Inteligența Artificială a atacat un Guvern
Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat ca agenții AI ai OpenAI au spart baza de date naționala de sanatate a ...
-
Focșaniul sub teroarea clanurilor de cămătari "Ciorditoru" și "Flaușatu"
De vreo 5-6 ani municipiul Focșani se afla sub teroarea clanurilor de camatari conduse de Marian Croitoru alias "Ciordit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu