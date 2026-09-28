Un simplu test din lacrimi ar putea ajuta la depistarea tumorilor cerebrale. Ce au descoperit cercetătorii

Lacrimile ar putea oferi, în viitor, indicii importante pentru depistarea tumorilor cerebrale. Cercetătorii de la University of Manchester dezvoltă un test minim invaziv care analizează proteinele din lichidul lacrimal pentru a identifica biomarkeri asociați acestor tumori. Primele rezultate sunt promițătoare, însă metoda este încă experimentală.

Tumorile cerebrale pot fi dificil de depistat în fazele inițiale, deoarece simptome precum durerile de cap, problemele de vedere, modificările cognitive sau crizele epileptice pot avea numeroase alte cauze. Cercetătorii încearcă astfel să găsească o metodă simplă prin care medicii să poată identifica mai repede persoanele care au nevoie de investigații suplimentare, potrivit BBC.

Ideea cercetătorilor britanici este că modificările biologice provocate de o tumoră ar putea lăsa urme detectabile în compoziția lacrimilor. Acestea conțin numeroase proteine, iar anumite tipare ar putea indica prezența bolii.

Primele rezultate au indicat o acuratețe de aproximativ 95%

Echipa studiază această posibilitate de mai bine de un deceniu. În 2015 a fost realizat în Danemarca un prim studiu clinic, la care au participat 164 de persoane, inclusiv pacienți cu tumori cerebrale și voluntari sănătoși. Modelul dezvoltat pe baza proteinelor din lacrimi a reușit să diferențieze cele două grupuri cu o acuratețe de aproximativ 95%, potrivit documentelor Health Research Authority din Marea Britanie.

Rezultatul trebuie însă interpretat cu prudență. A fost obținut într-un studiu-pilot și nu înseamnă că există deja un test medical cu o precizie de 95% disponibil pacienților.

Testul este verificat acum pe aproximativ 500 de persoane

Cercetătorii desfășoară în prezent un studiu mai amplu, în mai multe centre, la care au participat până acum aproximativ 500 de persoane. Sunt incluși pacienți cu suspiciune de cancer cerebral, persoane cu alte boli neurologice sau alte tipuri de cancer, precum și voluntari sănătoși.

Scopul este de a afla dacă biomarkerii identificați în lacrimi sunt specifici tumorilor cerebrale și dacă testul poate evita rezultatele fals pozitive provocate de alte afecțiuni. Recoltarea este simplă și minim invazivă. Sunt folosite benzi Schirmer, mici fâșii de hârtie specială plasate la nivelul pleoapei inferioare, utilizate deja în oftalmologie. Probele sunt apoi analizate în laborator pentru identificarea proteinelor relevante.

Echipa coordonată de prof. Petra Hamerlik, specialist în neuro-oncologie la University of Manchester, speră ca metoda să poată fi folosită în viitor ca instrument de triere. Testul nu ar înlocui investigațiile imagistice, ci ar putea ajuta medicii să stabilească mai rapid ce pacienți au nevoie de examinări suplimentare.

Metoda ar putea fi disponibilă abia peste aproximativ zece ani

Cercetătorii analizează separat dacă lacrimile pot oferi informații și despre anumite glioame, prin detectarea unor substanțe asociate anumitor mutații genetice întâlnite în aceste tumori. Deocamdată, analiza lacrimilor pentru depistarea tumorilor cerebrale rămâne o metodă experimentală, iar rezultatele trebuie confirmate în studii mai ample.

Prof. Hamerlik estimează că ar putea fi nevoie de aproximativ un deceniu până când un asemenea test să poată fi utilizat pe scară largă. Până atunci, diagnosticul tumorilor cerebrale continuă să se bazeze pe evaluarea clinică și pe investigațiile medicale recomandate fiecărui pacient.