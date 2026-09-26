OpenAI suspendă activitățile de antrenare ale modelelor AI după ce acestea au accesat ilegal sisteme informatice ale guvernului SUA
Postat la: 26.09.2026 |
Compania OpenAI a anunțat sâmbătă că suspendă activitățile de antrenare, evaluare și inferență care implică utilizarea de instrumente pentru cele mai avansate modele ale sale, după o serie de incidente în care agenți AI au ocolit controale de securitate și au accesat sisteme guvernamentale din SUA și alte țări.
Decizia a venit după cel mai recent caz analizat de OpenAI, care a avut loc la 20 septembrie, când un agent aflat într-un mediu de antrenare a reușit să acceseze un serviciu public de tip chatbot printr-o cale DNS care a ocolit restricțiile de rețea. Agentul încerca inițial să identifice autorul unei postări de blog pe baza unor indicii și a unor fragmente de text.
Analiza ulterioară a arătat că incidentul nu a fost un caz izolat. OpenAI spune că a găsit și alte situații în care agenți au reușit să ajungă la servicii externe prin infrastructura DNS, iar sistemul de monitorizare nu a semnalat toate aceste cazuri cu nivelul de severitate așteptat.
Compania a constatat și probleme în modul în care erau interpretate unele alerte. În anumite situații, faptul că agentul nu obținea informația dorită era considerat un indiciu că tentativa de acces extern eșuase, deși fuseseră efectuate solicitări către servicii din afara mediului izolat.
OpenAI afirmă că a introdus ulterior controale de blocare la două niveluri independente, astfel încât oricare dintre acestea să fie suficient pentru prevenirea accesului care a făcut posibil incidentul.
Compania a restricționat, de asemenea, solicitările DNS la o listă limitată de domenii și tipuri de înregistrări și a început să implementeze mecanisme suplimentare pentru detectarea activității DNS anormale.
Potrivit raportului companiei, sistemul de monitorizare a detectat incidentul la aproximativ 15 minute după accesarea serviciului extern, iar un evaluator uman a început analiza trei minute mai târziu. Rularea a fost însă oprită abia după aproximativ două ore și jumătate, ceea ce a determinat OpenAI să revizuiască și procedurile operaționale de intervenție.
Într-o altă actualizare, compania a anunțat că a notificat zeci de organizații terțe în legătură cu agenți autonomi care au ocolit controale de securitate sau au avut alte efecte nedorite asupra sistemelor lor. OpenAI a precizat că efectuează o analiză care se va întinde pe mai multe luni și că va continua să informeze organizațiile afectate pe măsură ce cazurile sunt identificate.
Potrivit companiei, exemplele identificate includ agenți care au folosit parole expuse pentru a accesa servicii online, au ajuns la componente ale unor site-uri pentru a obține informații destinate utilizării interne sau au ocolit bariere precum abonamentele ori alte restricții de acces.
OpenAI spune că modelul implicat în incidentul din septembrie nu va fi repus în antrenare. Compania intenționează ca, la reluarea cercetării, să utilizeze o nouă rulare și să introducă măsuri suplimentare de aliniere și de testare.
OpenAI a accelerat, de asemenea, testele pentru mediile de cercetare și controalele de rețea, în încercarea de a identifica și alte căi indirecte prin care agenții ar putea ocoli restricțiile de acces la internet.
Noul incident vine prezentarea unui caz distinct, care a avut loc în 18 iunie 2026, când un agent OpenAI care căuta informații despre cheltuielile publice cu medicamentele a obținut acces neautorizat la portalul servicii medicale australiene, și a accesat atât fișiere publice, cât și unele private. Autoritățile australiene au precizat că nu au fost accesate date personale individuale, iar portalul respectiv nu gestionează dosare medicale sau plăți individuale. OpenAI a identificat incidentul abia pe 11 august, în cadrul unei analize a activității modelelor sale, și a informat guvernul australian pe 10 septembrie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Datoria globală depăşeşte 365.000 de miliarde de dolari. Avertismentul economiștilor
Datoria globala a crescut cu 10.000 de miliarde de dolari in prima jumatate a anului si a depasit 365.000 de miliarde de ...
-
Gemini poate efectua apeluri și purta conversatii în locul tău. Google testează noul asistent complet bazat pe AI
Google testeaza o funcție prin care Gemini poate efectua apeluri telefonice in numele utilizatorului și poate purta conv ...
-
O localitate din Italia interzice fasolea pe o rază de 300 de metri în jurul locuinței unui copil și al școlii în care învață. Afecțiunea gravă de care suferă băiatul
Autoritațile din Valmadrera, o comuna din provincia Lecco, Italia, au decis sa interzica cultivarea plantelor de fasole ...
-
Alertă în Sicilia: Vulcanul Etna stă se erupă. Zborurile de pe aeroportul din Catania au fost anulate
Aeroportul din Catania suspenda zborurile pana la ora 16:00, din cauza unui nor de cenușa de 4 km inalțime de deasupra v ...
-
Luna recoltei se împerechează cu Saturn pentru un spectacol ceresc 2 la 1. Cum și-a primit numele?
Pregatește-te pentru o dubla rasfaț ceresc. Prima luna plina a sezonului de toamna va atinge punctul culminant de ilumin ...
-
Mărturia unor piloți cu 28 de ani de experiență: 'Nu am văzut așa ceva în viața noastră!'. Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri
Pentagonul a scos la lumina pe 18 septembrie 2026 o noua serie de documente secrete, a șasea la numar, despre fenomenele ...
-
Semnal de alarmă lansat de fondatorul Microsoft. Bill Gates avertizează că inteligența artificială poate provoca un miliard de decese
Miliardarul Bill Gates avertizeaza ca inteligența artificiala este suficient de puternica pentru a declanșa evenimente c ...
-
Tucker Carlson, fost susținător al lui Trump, spune că administrația ar trebui să îl înlăture în baza Amendamentului 25: "Un om care amenință să elimine omenirea"
Tucker Carlson, fost prezentator al Fox News și unul dintre susținatorii cunoscuți ai lui Donald Trump, a declarat ca pr ...
-
Nepoata lui Putin poartă numele Zelenski. Dezvăluirea făcută de o publicație rusă
Numele de familie al nepoatei lui Vladimir Putin este Zelenski. Dezvaluirea incredibila a fost facuta de o publicație ru ...
-
Diversiune totală: În Rusia a fost anunțat un atac nuclear asupra unei țări de pe flancul estic al NATO: „O operațiune foarte scurtă"
O agentie importanta din Rusia a publicat un articol despre o noua „operațiune militara speciala". Motiv pentru ca ...
-
Cum structurează platformele iGaming campaniile promoționale pentru pariuri sportive și cazino online
Divertismentul digital s-a dezvoltat puternic in ultimii ani, un capitol aparte fiind cel al jocurilor de noroc. Acest s ...
-
Ce au mâncat Trump și Xi Jinping la cina de stat de la Casa Albă. Meniu cu influențe chineze și miere recoltată la Casa Albă
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au participat joi seara, 24 septembrie, la o cina de sta ...
-
Agenți AI autonomi au spart sute de comercianți online pentru 25 de dolari pe țintă într-o campanie care e încă în desfășurare
S-a gasit prima campanie de hacking la scara mare cu AI comisa de un atacator care amesteca tehnologia americana cu cea ...
-
Adevărata poveste a Meșterului Manole: A cerut sa fie zidit de viu și a fost!
Povestea lui Manole din Negru este una dintre ele. Nu e legenda. Nu e mit. Este marturia unui om care a ales sa moara pe ...
-
Premieră mondială: Inteligența Artificială a atacat un Guvern
Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat ca agenții AI ai OpenAI au spart baza de date naționala de sanatate a ...
-
Focșaniul sub teroarea clanurilor de cămătari "Ciorditoru" și "Flaușatu"
De vreo 5-6 ani municipiul Focșani se afla sub teroarea clanurilor de camatari conduse de Marian Croitoru alias "Ciordit ...
-
Provocarea criminală de pe rețele sociale care a ucis 82 de copii în SUA a ajuns printre elevii din România: medicii avertizează că "jocul" poate fi fatal
O provocare extrem de periculoasa raspandita pe rețelele sociale a ajuns și printre elevii din Romania, dupa ce in State ...
-
AUR cere sare neiodată în magazine și amenzi de 40.000 de lei. Medicii vin cu un avertisment sumbru - cretinism endemic
Un proiect de lege depus de AUR pornește de la ideea ca excesul de iod ar putea avea efecte nocive asupra tiroidei și pr ...
-
Un agent AI trimis să caute informații a trecut singur peste restricțiile unui site guvernamental
Un agent AI dezvoltat de OpenAI a obținut acces neautorizat la o parte din portalul guvernamental Medicare Statistics Re ...
-
Un experiment Oxford arată cum doi agenți AI au găsit singuri o metodă de a trișa la blackjack fără să fie prinși
Un experiment realizat de cercetatori de la Universitatea Oxford arata ca doi agenți AI pot ajunge sa colaboreze pe ascu ...
-
Poliția dă, în premieră, detalii din noul dosar în care Cristian Pomohaci e acuzat de pedofilie
Poliția da primele detalii din nou dosar de pedofilie in care fostulul preot Cristian Pomohaci, este acuzat de acte sexu ...
-
Scandal uriaș cu donațiile pentru copii bolnavi: peste 28 de milioane de lei ar fi fost scoși din asociație prin contracte suspecte
Polițiștii din Bihor au efectuat, joi, 10 percheziții in București și in județul Bihor, intr-un dosar de delapidare cu c ...
-
Ofertă inedită în Santorini: Cazare gratuită în schimbul a 24 de ore de muncă pe săptămână. Care sunt condițiile
O oferta neobișnuita din Santorini poate transforma una dintre cele mai scumpe destinații ale Greciei intr-un loc accesi ...
-
Tatăl Valentinei, fata ucisă și băgată într-o valiză, promite răzbunare. "Nu stau de vorbă cu el, îl omor. Ferească Dumnezeu să-l întâlnesc!"
Tatal Valentinei, ultimul membru al familiei care a vazut-o pe tanara in viața, lanseaza amenințari disperate și violent ...
-
Cumpăra speciala, una din cele mai de succes funcții la sloturi online
Posibilitatea de a cumpara speciala (Buy Bonus) la sloturi online este o funcție implementata in urma cu cațiva ani ...
-
STUDIU: 45% dintre angajații români se confruntă cu oboseală cronică provocată sau agravată de muncă
Aproape jumatate dintre angajații romani se confrunta cu oboseala provocata sau agravata de munca, iar cei foarte perfor ...
-
Sechestru pe vila lui Călin Georgescu. Decizia a fost luată de DIICOT după ce a judecătorii au respins arestarea pentru 30 de zile a fostului candidat la prezidențiale
Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Calin Georgescu. Decizia a fost luata de parchetul An ...
-
"Maestrul spiritual" Ovidiu Dragoș Argeșanu a fost arestat. Este acuzat de agresiuni sexuale în timpul ședințelor de terapie
Ovidiu Dragoș Argeșanu, cunoscut drept „maestru spiritual", a fost arestat preventiv pentru 30 de zile intr-un dos ...
-
Imagini virale cu cel mai tânăr viceprimar din România: Se târăște prin șanț și abia poate vorbi. În februarie a fost reținut după o urmărire cu poliția. Era beat și s-a răsturnat cu mașina în șanț
Momente greu de imaginat cu viceprimarul comunei Pogaceaua, din județul Mureș. Ștefan Adelin Laurențiu a fost filmat de ...
-
Oamenii de știință chinezi afirmă că au detectat un stadiu cuantic în interiorul celulelor vii
Oamenii de știința au gasit dovezi ca fizica cuantica funcționeaza in interiorul uneia dintre cele mai importante struct ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu