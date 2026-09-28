Până și "Castorii lui Bolojan" dau mari bătăi de cap administrației. 500 de copaci sunt în pericol în Oradea

Postat la: 28.09.2026 |

Până și

Primăria Oradea ia pentru al doilea an consecutiv măsuri pentru protejarea arborilor de pe malurile Crișului Repede, afectați de castori. Municipalitatea a încheiat un contract de peste 37.000 de lei pentru aplicarea unei soluții repelente și montarea de plase metalice în jurul a 500 de trunchiuri vulnerabile, după ce măsurile aplicate anul trecut la 200 de arbori s-au dovedit eficiente.

Contractul, semnat recent cu firma Greeneric, are ca obiect explicit „protejarea împotriva castorilor a arborilor din specii vulnerabile, existenți pe malurile apelor curgătoare din municipiul Oradea". Firma va fi plătită cu 37.080 lei, fără TVA. Problema e veche, încă de când primar al localitatii era Ilie Bolojan, actualul premier.

Concret, municipalitatea a contractat stropirea a 500 de trunchiuri cu o soluție repelentă și împrejmuirea lor cu plasă sudată zincată, înaltă de un metru. Aceleași măsuri au fost aplicate anul trecut la 200 de arbori de pe malurile Crișului, și s-au dovedit de folos.

Castorii au devenit vizibili în Oradea din 2023, cand au fost semnalati la primaria lui Bolojan, apoi în iarna 2024-2025, când au ros zeci de arbori de pe malurile Crișului Repede, în special în aval de Podul Centenarului. La începutul anului 2025, o analiză a Ecotop Bihor indica prezența unei familii de doi castori, activă pe circa 3 kilometri de râu.

Primăria a discutat atunci inclusiv posibilitatea relocării animalelor, specie protejată prin lege, însă până la urmă a optat pentru protejarea arborilor.

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Până și "Castorii lui Bolojan" dau mari bătăi de cap administrației. 500 de copaci sunt în pericol în Oradea

Postat la: 28.09.2026 |

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Primăria Oradea ia pentru al doilea an consecutiv măsuri pentru protejarea arborilor de pe malurile Crișului Repede, afectați de castori. Municipalitatea a încheiat un contract de peste 37.000 de lei pentru aplicarea unei soluții repelente și montarea de plase metalice în jurul a 500 de trunchiuri vulnerabile, după ce măsurile aplicate anul trecut la 200 de arbori s-au dovedit eficiente.

Contractul, semnat recent cu firma Greeneric, are ca obiect explicit „protejarea împotriva castorilor a arborilor din specii vulnerabile, existenți pe malurile apelor curgătoare din municipiul Oradea". Firma va fi plătită cu 37.080 lei, fără TVA. Problema e veche, încă de când primar al localitatii era Ilie Bolojan, actualul premier.

Concret, municipalitatea a contractat stropirea a 500 de trunchiuri cu o soluție repelentă și împrejmuirea lor cu plasă sudată zincată, înaltă de un metru. Aceleași măsuri au fost aplicate anul trecut la 200 de arbori de pe malurile Crișului, și s-au dovedit de folos.

Castorii au devenit vizibili în Oradea din 2023, cand au fost semnalati la primaria lui Bolojan, apoi în iarna 2024-2025, când au ros zeci de arbori de pe malurile Crișului Repede, în special în aval de Podul Centenarului. La începutul anului 2025, o analiză a Ecotop Bihor indica prezența unei familii de doi castori, activă pe circa 3 kilometri de râu.

Primăria a discutat atunci inclusiv posibilitatea relocării animalelor, specie protejată prin lege, însă până la urmă a optat pentru protejarea arborilor.

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