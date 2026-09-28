Până și "Castorii lui Bolojan" dau mari bătăi de cap administrației. 500 de copaci sunt în pericol în Oradea

Primăria Oradea ia pentru al doilea an consecutiv măsuri pentru protejarea arborilor de pe malurile Crișului Repede, afectați de castori. Municipalitatea a încheiat un contract de peste 37.000 de lei pentru aplicarea unei soluții repelente și montarea de plase metalice în jurul a 500 de trunchiuri vulnerabile, după ce măsurile aplicate anul trecut la 200 de arbori s-au dovedit eficiente.

Contractul, semnat recent cu firma Greeneric, are ca obiect explicit „protejarea împotriva castorilor a arborilor din specii vulnerabile, existenți pe malurile apelor curgătoare din municipiul Oradea". Firma va fi plătită cu 37.080 lei, fără TVA. Problema e veche, încă de când primar al localitatii era Ilie Bolojan, actualul premier.

Concret, municipalitatea a contractat stropirea a 500 de trunchiuri cu o soluție repelentă și împrejmuirea lor cu plasă sudată zincată, înaltă de un metru. Aceleași măsuri au fost aplicate anul trecut la 200 de arbori de pe malurile Crișului, și s-au dovedit de folos.

Castorii au devenit vizibili în Oradea din 2023, cand au fost semnalati la primaria lui Bolojan, apoi în iarna 2024-2025, când au ros zeci de arbori de pe malurile Crișului Repede, în special în aval de Podul Centenarului. La începutul anului 2025, o analiză a Ecotop Bihor indica prezența unei familii de doi castori, activă pe circa 3 kilometri de râu.

Primăria a discutat atunci inclusiv posibilitatea relocării animalelor, specie protejată prin lege, însă până la urmă a optat pentru protejarea arborilor.