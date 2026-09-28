Cât timp mai are planeta noastră până când supapa termică a Oceanului Atlantic se va închide

Sub suprafața Oceanului Atlantic de Nord acționează un sistem uriaș și invizibil, al cărui rol este esențial pentru echilibrul climatic global. Cercetătorii au analizat recent Circulația Meridională de Răsturnare din Atlantic (AMOC) și au descoperit că funcționează după reguli complet diferite față de ipotezele anterioare. Această nouă perspectivă ar putea schimba fundamental modul în care înțelegem viitorul climei.

Acesta nu este un simplu curent maritim care transportă apă caldă la suprafață, ci o structură verticală de dimensiuni gigantice. Sistemul coboară în adâncurile oceanului și urcă ulterior din nou la suprafață, iar prin această dinamică neîntreruptă influențează direct condițiile meteorologice pe continente întregi.

Fără o funcționare corectă a acestui mecanism, precipitațiile globale și ecosistemele din oceane ar suferi transformări drastice. Oamenii de știință avertizează însă că sistemul prezintă semne clare de slăbire, iar un studiu recent publicat în revista Nature Geoscience arată că încetinirea provocată de încălzirea globală ar putea deveni ireversibilă la un moment dat.

Secretul din Pleistocen și oscilațiile climei

Întrebarea care frământă acum comunitatea științifică este simplă și înfricoșătoare: unde se află pragul exact dincolo de care nu mai există cale de întoarchere?

Pentru a răspunde, cercetătorii au făcut un salt în timp. Au mers în Pleistocen, acum zeci de mii de ani, când Pământul trecea prin schimbări climatice brutale, cunoscute sub numele de evenimente Dansgaard-Oeschger.

Urmele lor sunt încă vizibile în carotele de gheață din Groenlanda, adevărate arhive care păstrează amprenta unor variații rapide de temperatură. Aceste episoade arată un lucru tulburător: clima nu se schimbă întotdeauna treptat. Poate bascula brusc dintr-o stare în alta, ca un întrerupător.

Până de curând, explicația dominantă pentru aceste oscilații era un balans termic între emisfere, un fel de leagăn în care, atunci când o parte se încălzește, cealaltă se răcește, scrie curiozitate.ro.

În acest model, AMOC era doar o bandă rulantă orizontală, care muta căldura dintr-un punct în altul fără să schimbe cantitatea totală. Noua abordare răstoarnă complet această imagine. AMOC nu ar fi o bandă rulantă, ci o supapă termică.

Cum funcționează AMOC ca o supapă termică

Atunci când funcționează la capacitate maximă, convecția profundă din Atlanticul de Nord eliberează căldura către atmosferă și, mai departe, către spațiu. Când circulația slăbește, convecția încetinește sau se oprește.

Căldura rămâne atunci blocată în ocean, iar planeta, în loc să disipeze energia, o acumulează. Această interpretare rezolvă o enigmă veche. De ce carotele de gheață din Groenlanda arată variații rapide și dramatice de temperatură, în timp ce cele din Antarctica evoluează mult mai lent?

Răspunsul stă în faptul că cele două arhive nu măsoară același lucru. Groenlanda înregistrează viteza cu care supapa termică se deschide sau se închide. Antarctica reflectă conținutul termic global al oceanului, o mărime care se schimbă inevitabil mai lent.

Două ceasuri climatice, reglate pe ritmuri diferite, dar conectate prin același mecanism ascuns.

Ce înseamnă slăbirea sistemului AMOC pentru viitorul Pământului

Modelul explică și de ce anumite perioade glaciare intermediare au fost deosebit de instabile.

Haosul climatic nu ar fi venit dintr-un simplu dezechilibru între emisfere, ci dintr-o incapacitate structurală a sistemului de a împăca absorbția globală de căldură cu ritmul de pierdere a acesteia în Atlanticul de Nord. Iar implicația pentru epoca noastră este directă.

Dacă AMOC s-ar slăbi durabil din cauza încălzirii globale, planeta ar putea începe să rețină mai multă căldură în loc să o elimine. Pragul exact rămâne necunoscut, dar instrumentul conceptual oferit de acest studiu este mai precis decât vechiul model al basculării bipolare.

Rămâne o întrebare la care nicio carotă de gheață veche de milenii nu poate răspunde: cât timp mai este până când această supapă discretă, dar vitală, se va închide sub ochii noștri? Săpând în trecutul glaciar, cercetătorii au desenat, poate, contururile unui viitor încă incert.