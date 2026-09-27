România a avut printre cele mai mari creșteri de prețuri la alimente în ultimii cinci ani. În ce țară au crescut prețurile cu 752%
Postat la: 27.09.2026 |
Prețurile alimentelor au crescut puternic în Europa în ultimii cinci ani, însă salariile minime au crescut și mai repede în majoritatea țărilor.
O analiză a Euronews Business a comparat creșterile prețurilor alimentelor și modificările salariului minim din ultimii cinci ani din 26 de țări din Europa.
Prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 34% în întreaga UE între august 2021 și august 2026, potrivit Eurostat. Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere din bloc, de 57%, urmată de Bulgaria (54%) și apoi România (53%). La polul opus, Cipru a avut cea mai mică creștere, de 21%.
Turcia a fost o excepție: prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 752% în aceeași perioadă.
Creșterea excepțională a Turciei reflectă ani de inflație ridicată, alimentată parțial de o scădere bruscă a lirei, care a împins în sus costul bunurilor și inputurilor importate. Scăderea lirei a fost determinată parțial de o serie de reduceri ale ratelor dobânzilor care au început în 2021, chiar dacă inflația a crescut. Ratele mai mici au făcut moneda mai puțin atractivă, sporind presiunea asupra valorii sale. Turcia a inversat această politică în 2023 și a majorat brusc ratele, dar prețurile au continuat să crească.
Salariile minime brute lunare au crescut, de asemenea, în aceeași perioadă în multe țări europene. Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere din UE, de 93%, în timp ce salariul minim a crescut cu 46% în Germania, 29% în Spania și 20% în Franța. Aceste schimbări sunt măsurate în monede locale.
Însă, salariile mai mari nu înseamnă neapărat că lucrătorii își pot permite mai multă mâncare. Comparația măsoară câtă mâncare putea fi cumpărată cu un salariu minim brut lunar în august 2021, față de august 2026.
În trei din cele 26 de țări comparate, persoanele care câștigă salariul minim și-au pierdut puterea de cumpărare în raport cu prețurile alimentelor. Malta a înregistrat cea mai mare scădere, de 6%. O persoană cu salariu minim pe economie care putea cumpăra 100 de coșuri cu alimente în august 2021, în august 2026 putea să mai cumpere doar 94 de coșuri. Malta este urmată de Spania și Franța, cu scăderi de 5%, respectiv 4%.
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