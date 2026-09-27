Roboții umanoizi sunt folosiți într-un spital din Franța pentru a interacționa cu bătrânii cu Alzheiemr

De la roboți conversaționali la o voce bazată pe inteligență artificială, spitalele și căminele de bătrâni din Franța testează noi tehnologii pentru a sprijini persoanele care trăiesc cu Alzheimer și alte afecțiuni neurodegenerative.

La Spitalul Broca din Paris, pacienții vârstnici participă la experimente care implică mai mulți roboți diferiți, arată Euronews.

Robotul NAO folosește întrebări și exerciții pentru a încuraja conversația și stimularea cognitivă. Într-o sesiune, le cere pacienților să completeze proverbe familiare.

"Vă voi da începutul unui proverb și puteți încerca să-mi spuneți cum se termină", le spune robotul.

Un alt robot, Miroki, a fost conceput pentru a interacționa cu pacienții prin conversație.

Pentru Michele, în vârstă de 72 de ani, experiența este neobișnuită, dar nu tulburătoare. "Nu, nu sunt îngrijorată, dar prefer contactul uman", spune ea.

Nu toți pacienții reacționează la fel

Cercetătorii spun că nu există un singur răspuns la această tehnologie.

"Există tot felul de reacții. Unii pacienți sunt aproape uimiți. Li se pare remarcabil să vadă în viața reală lucruri pe care le-au văzut doar la televizor. Alții însă, resping în mod clar tehnologia și roboții", spune Lea Vecchioni, psiholog și inginer cercetător la Broca Living Lab.

Cercetătorii analizează dacă aparatele pot ajuta pacienții să se implice în diferite forme de terapie.

"Robotul poate acționa ca un facilitator care ajută la implicarea pacienților în sesiunile de terapie", spune și Maribel Pino, cercetătoare în psihologie cognitivă și directoare de cercetare la Broca Living Lab.

Aplicațiile potențiale includ stimularea cognitivă, terapia logopedică, fizioterapia și reabilitarea psihomotorie.