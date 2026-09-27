Ozempic, Mounjaro și alte medicamente GLP-1, vizate de sute de procese. Pacienții reclamă probleme grave de vedere

Sute de pacienți au deschis procese împotriva companiilor care produc unele dintre cele mai cunoscute medicamente din clasa GLP-1, susținând că tratamente precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro și Zepbound ar fi contribuit la apariția unei afecțiuni rare a nervului optic care poate provoca pierderea bruscă a vederii. Producătorii resping acuzațiile, iar cercetările disponibile nu au stabilit până acum o relație certă de cauzalitate.

Potrivit The Wall Street Journal, plângerile vizează neuropatia optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION), care apare atunci când alimentarea cu sânge a nervului optic este afectată. Pierderea vederii este de regulă bruscă, nedureroasă și apare la un singur ochi.

Afecțiunea este rară și afectează în special persoanele de peste 50 de ani. Printre factorii de risc cunoscuți se numără diabetul, hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, apneea obstructivă în somn și fumatul.

Ce au descoperit studiile despre semaglutidă

O mare parte dintre cercetările privind o posibilă legătură cu NAION s-au concentrat asupra semaglutidei, substanța activă din Ozempic și Wegovy. Un studiu publicat în JAMA Ophthalmology în 2025, care a folosit date provenite de la aproximativ 37 de milioane de adulți, a identificat un risc modest mai mare de NAION în rândul utilizatorilor de semaglutidă comparativ cu pacienții tratați cu inhibitori SGLT2.

O altă cercetare, realizată de specialiști de la Harvard Medical School și publicată în 2024, a găsit o asociere între administrarea semaglutidei și un risc relativ mai ridicat de NAION în cazul unor pacienți cu diabet de tip 2. Riscul absolut a rămas însă foarte scăzut.

Ambele studii sunt observaționale, ceea ce înseamnă că pot identifica o asociere, dar nu pot demonstra că semaglutida este cauza afecțiunii. Situația este complicată și de faptul că diabetul și obezitatea, afecțiuni pentru care sunt prescrise frecvent medicamentele GLP-1, sunt ele însele asociate cu factori de risc pentru NAION.

Ce spun producătorii și autoritățile

Novo Nordisk, compania care produce Ozempic și Wegovy, consideră procesele nefondate și susține că alte date disponibile nu confirmă o creștere a riscului. Eli Lilly, producătorul Mounjaro și Zepbound, afirmă la rândul său că dovezile existente nu demonstrează că medicamentele sale provoacă NAION.

Autoritățile de reglementare continuă să urmărească problema. FDA analizează datele privind posibila asociere dintre semaglutidă și această afecțiune, fără să fi stabilit până acum că medicamentul reprezintă cauza. În Europa, Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat ca NAION să fie inclusă în informațiile produselor care conțin semaglutidă drept reacție adversă „foarte rară".

Ce simptome poate provoca NAION

Principalul semn de alarmă este pierderea bruscă și nedureroasă a vederii la un ochi. Pacienții pot observa și vedere încețoșată, reducerea câmpului vizual sau modificări în percepția culorilor. În prezent, nu există un tratament dovedit care să poată inversa leziunile nervului optic produse de NAION. Unii pacienți își pot recupera parțial vederea, însă în alte cazuri afectarea poate fi permanentă.

Experții subliniază însă că persoanele care utilizează medicamente GLP-1 nu ar trebui să întrerupă tratamentul din proprie inițiativă. Beneficiile demonstrate ale acestor medicamente în tratamentul diabetului și obezității trebuie puse în balanță cu eventualele riscuri pentru fiecare pacient, împreună cu medicul.