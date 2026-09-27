Economii dacă îți schimbi furnizorul de energie: până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze

Datele din comparatorul oficial POSF, consultate la 27 septembrie 2026, arată că diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă ofertă de energie electrică din București ajunge la 90 de lei pe lună pentru același consum.

La gaze, diferența depășește 380 de lei lunar. Pentru un consum lunar de 1.000 kWh, ofertele disponibile pentru clienții casnici din București au valori estimate ale facturii cuprinse între aproximativ 295 de lei și peste 675 de lei.

La alegerea ofertei, consumatorii trebuie să ţină însă cont de condițiile fiecărei oferte, de perioada de valabilitate a prețului și de caracteristicile contractului, conform datelor culese de Adevărul.ro

Pentru energia electrică, ofertele au fost comparate în POSF, pus la dispoziţie de ANRE, pentru un client casnic din București, racordat la joasă tensiune, cu un consum de 100 kWh pe lună.

În acest caz, cea mai mică valoare afișată în comparator este cea pentru oferta „HE Viitor Hidro - Muntenia Sud JT", furnizată de Hidroelectrica. Valoarea estimată a facturii este de 111,12 lei, ceea ce înseamnă un cost mediu de 1,11 lei/kWh pentru consumul luat în calcul.

Urmează oferta „PE REZIDENTIAL ONLINE PROMO", a Premier Energy Furnizare, cu o valoare estimată de 128,23 lei, respectiv 1,28 lei/kWh.

Hidroelectrica apare și cu oferta de serviciu universal pentru zona Muntenia Sud, pentru care valoarea estimată a facturii este de 129,15 lei, echivalentul a 1,29 lei/kWh.

În cazul MVM Energie România, oferta pentru clienții casnici indică o factură estimată de 139,12 lei, în timp ce oferta „Fix 12" a Local Gaz ajunge la 140,81 lei.

Pentru oferta „Rezidențial Energie Verde" a Alive Capital, comparatorul indică o valoare de 145,37 lei pentru consumul de 100 kWh. Oferta indică energie regenerabilă în proporție de 100%.

PPC Energie are oferta „PPC Fix 27 Muntenia Sud", cu o valoare estimată a facturii de 147,83 lei. Tot la 1,48 lei/kWh este calculată și oferta de serviciu universal a OMV Petrom, precum și oferta concurențială pentru clienții casnici, ambele având o valoare estimată de 148,31 lei.

Premier Energy are și oferta „PE REZIDENTIAL ONLINE", pentru care comparatorul indică 149,40 lei.

La Electrica Furnizare, oferta „Stabil 30_Muntenia Sud" ajunge la 150,31 lei. PPC Energie are oferta „PPC Fix Verde Muntenia Sud", cu o valoare de 150,37 lei, iar oferta „ElectriGaz" a ENGIE România este calculată la 150,61 lei.

În cazul ofertei „Ampero Verde Online" a ENGIE România, valoarea estimată este de 151,82 lei.

Mai multe oferte se situează apoi în zona 152-160 de lei. Oferta de serviciu universal a Premier Energy are o valoare estimată de 151,82 lei, oferta Dacia Energy Solutions ajunge la 152,63 lei, iar oferta de serviciu universal a Electrica Furnizare este calculată la 152,92 lei.

Termo Ploiești are o ofertă cu o valoare estimată de 153,47 lei, iar EM Power ajunge la 155,56 lei.

Pentru Nova Power & Gas, oferta cu preț fix pentru două luni are o valoare estimată de 157,10 lei. Mai multe oferte Premier Energy, precum „PE HOME PREMIUM", „PE HOME START" și „PE HOME PLUS", sunt calculate la 157,87 lei.

Next Energy Partners are aceeași valoare estimată, de 157,87 lei, iar oferta „Mobil 30_Muntenia Sud" a Electrica Furnizare ajunge la 157,92 lei.

În zona de 158-160 de lei se regăsesc mai multe oferte, printre care E.ON Green Home, Getica 95 Com, Next Asset Management, ofertele Complexului Energetic Oltenia și oferta Ingka Investments Renewable Energy Romania.

Oferta „Nova Casnic preț fix 12 luni" are o valoare estimată de 159,52 lei, iar mai multe produse E.ON se situează în jurul valorii de 160 de lei.

Oferta DIGI România pentru clienții casnici are o valoare estimată de 160,29 lei.

Electrica Furnizare are, de asemenea, oferta „Electrica Verde Protect", cu o valoare de 160,64 lei.

Oferte de energie electrică de peste 160 de lei

Pe măsură ce lista ofertelor avansează, diferențele cresc. Oferta Luxten pentru clienții casnici are o valoare estimată de 161,93 lei, iar Energy Core Development ajunge la 162,71 lei.

Oferta de serviciu universal a MVM Energie România este calculată la 164,35 lei.

În cazul PPC Energie, „PPC Simplu Online Muntenia Sud" are o valoare estimată de 164,77 lei, „PPC Simplu Anual Muntenia Sud" ajunge la 165,01 lei, iar serviciul universal este calculat la 165,37 lei.

Renovatio Trading are oferte cu o valoare estimată de 165,45 lei, în timp ce Nova Power & Gas și Enevo Power ajung la 165,57 lei.

Mai multe produse E.ON se situează între 166 și 168 de lei, iar ofertele MET România Energy ajung la 169,47 lei.

Verbund Wind Power Romania are o valoare estimată de 171,18 lei, iar ofertele E.ON de serviciu universal, Fundpole Capital și E.ON Promo Electric Digital sunt în jurul valorii de 172 de lei.

În continuarea listei apar Monsson Trading, cu 173,60 lei, și Electricom, cu 174,33 lei.

Mai multe oferte ale unor furnizori precum Tinmar Energy, Tinmar Green Energy, Eye Mall, Mar-Tin Solar Energy și M.D.A. Energy au o valoare estimată de 176,87 lei pentru consumul de 100 kWh.

PPC Relaxat Muntenia Sud ajunge la 178,32 lei.

În partea superioară a listei se află oferta ALRO, cu 183,28 lei, oferta de serviciu universal a ENGIE, cu 187,07 lei, și oferta Photovoltaic Green Project, cu 187,52 lei.

Cooperativa de Energie Furnizare are o valoare estimată de 188,07 lei, iar ofertele Ges Furnizare și Werk Energy ajung la 189,65 lei, respectiv 190,50 lei.

Entrex Services are oferte cu o valoare estimată de 194,47 lei.

În cazul ofertelor OMV Petrom care devin valabile în perioada 1-31 octombrie 2026, comparatorul indică o factură estimată de 201,31 lei pentru consumul de 100 kWh.

Astfel, între valoarea de 111,12 lei și cea de 201,31 lei este o diferență de 90,19 lei pentru același consum de referință.

Gazele naturale: cât costă 1.000 kWh pentru un client casnic

Și în cazul gazelor naturale există diferențe importante între ofertele furnizorilor. Valorile afișate de comparator reprezintă prețurile și costurile aferente ofertelor comerciale, însă acestea trebuie privite în contextul mecanismului de plafonare aplicabil clienților casnici.

În prezent, pentru clienții casnici, prețul final facturat pentru gazele naturale este plafonat la maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, până la 31 martie 2027. Prin urmare, diferențele dintre ofertele prezentate în comparator nu se reflectă în mod automat în factura plătită de consumator pe perioada în care plafonarea este în vigoare. Ele devin relevante în special pentru perioada de după expirarea mecanismului de plafonare sau pentru consumatorii care analizează condițiile comerciale ale contractelor pe termen mai lung.

Pentru gazele naturale au fost comparate ofertele furnizorilor din POSF pentru un client casnic din București, din categoria C1, cu un consum anual de cel mult 280 MWh. Pentru calculul facturii lunare a fost introdus un consum de 1.000 kWh.

În cazul gazelor, primele oferte din comparator sunt cele ale Nova Power & Gas și MVM Energie România.

Oferta „NOVA Casnic" are un preț de furnizare de 0,2441 lei/kWh și o valoare estimată a facturii de 295,39 lei.

Oferta MVM Energie România, valabilă începând cu 1 septembrie 2026, are un preț de furnizare de 0,2456 lei/kWh, iar factura estimată este de 297,20 lei.

Urmează oferta GAZ EST, cu o valoare estimată de 313,49 lei, și oferta Premier Energy, pentru care comparatorul indică 328,06 lei.

Hagag Distribuție și Furnizare are o valoare estimată de 332,90 lei, iar PPC Energie, prin oferta „PPC Gaz Easy", ajunge la 336,53 lei.

O altă ofertă Nova Power & Gas are o valoare estimată de 340,16 lei.

În cazul ENGIE România, oferta „ElectriGaz" are o valoare estimată de 352,28 lei, iar oferta „Celsius" ajunge la 360,75 lei.

MET România Energy are o valoare estimată de 353,59 lei, iar oferta de gaze pentru clienții casnici a OMV Petrom ajunge la 360,02 lei.

Mai multe oferte E.ON se situează între 383 și 393 de lei. Oferta „E.ON Duo Assist Pro" are o valoare estimată de 383,47 lei, „E.ON Actual Assist Gas Pro" ajunge la 387,10 lei, iar „E.ON Duo Assist ECO" la 388,31 lei.

„E.ON Actual Assist Gas" și „E.ON Duo Assist" sunt calculate la 390,73 lei, iar „E.ON Duo" ajunge la 393,15 lei.

Electrica Furnizare, prin oferta „Gaz Stabil", are o valoare estimată de 394,61 lei.

Oferta „E.ON Actual Gas" ajunge la 399,20 lei, iar oferta Electric Planners este calculată la 401,87 lei.

Renovatio Trading are o ofertă cu o valoare estimată de 405,50 lei.

Oferte de gaze care trec de 400 de lei

În partea a doua a clasamentului apar oferte cu valori semnificativ mai mari.

Oferta Getica 95 Com are o valoare estimată de 447,85 lei pentru consumul de 1.000 kWh. Oferta PPC Gaz Online ajunge la 456,32 lei, iar PPC Gaz Simplu la 458,74 lei.

Oferta PPC Relaxat Gaz are o valoare estimată de 467,57 lei. În acest caz, comparatorul indică și o componentă fixă de 0,41 lei pe zi.

Pentru oferta OMV Petrom valabilă în perioada 1-31 octombrie 2026, valoarea estimată a facturii ajunge la 541,97 lei.

Mai departe, ofertele Tinmar Energy, AMV Solar, M.D.A. Energy și Solprim au o valoare estimată de 607,57 lei pentru consumul de referință.

Oferta Entrex Services ajunge la 609,99 lei, Energy Core Development la 637,21 lei, iar Energy Distribution Services la 648,71 lei.

Oferta Lord Energy este cea mai ridicată dintre cele afișate în lista furnizată, cu o valoare estimată de 675,33 lei pentru consumul de 1.000 kWh.

Diferențe importante între ofertele disponibile

Pentru consumul de 1.000 kWh, diferența dintre prima și ultima valoare din lista de gaze este de 379,94 lei pe lună.

La energie electrică, pentru consumul de 100 kWh, diferența dintre valorile de la cele două capete ale listei este de 90,19 lei pe lună.

Aceste diferențe nu reprezintă însă automat suma pe care fiecare consumator o va plăti în fiecare lună. Comparatorul POSF permite selectarea unor criterii diferite, iar consumul efectiv, zona de distribuție, tipul ofertei și condițiile contractuale pot modifica valoarea facturii.

Ce trebuie verificat înainte de schimbarea furnizorului

În cazul energiei electrice, valorile afișate în comparator includ prețul energiei, eventualele componente fixe, tarifele reglementate pentru transport, serviciul de sistem și distribuție, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciza și TVA.

În cazul gazelor naturale, comparatorul afișează separat prețul gazelor, costul transportului și tariful de distribuție, iar valoarea facturii estimate include TVA.

Un alt element important este perioada de valabilitate a ofertei. În lista disponibilă pentru București există oferte valabile pentru câteva luni, oferte cu preț fix pentru 12 luni, dar și oferte care intră în vigoare la 1 octombrie 2026.

Prin urmare, prețul afișat în comparator trebuie analizat împreună cu durata contractului, perioada pentru care este garantat prețul, eventualul abonament, condițiile de facturare și celelalte prevederi ale ofertei.

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Datele prezentate în acest articol sunt cele afișate în comparatorul POSF pentru București la 27 septembrie 2026, în condițiile de consum menționate. Ofertele furnizorilor se pot modifica, iar pentru o comparație individuală este necesară introducerea consumului propriu și verificarea documentelor aferente ofertei.

Cum schimbi furnizorul de energie. Ce acte sunt necesare

Schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze naturale se poate face online, prin platforma POSF, sau direct prin furnizorul pe care consumatorul dorește să îl aleagă. Procedura este gratuită, iar alimentarea cu energie electrică sau gaze nu este întreruptă în timpul schimbării. Noul furnizor este cel care inițiază și derulează procedura, după încheierea noului contract.

Pentru schimbarea online, consumatorul intră în platforma POSF, alege oferta dorită din comparator, completează datele solicitate, încarcă documentele necesare, transmite indexul autocitit și semnează noul contract. După transmiterea solicitării, furnizorul ales verifică informațiile și documentele.

În cazul unui client casnic, printre documentele care pot fi solicitate se numără actul de identitate, o factură recentă, certificatul de racordare sau un document care identifică locul de consum și documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței. În funcție de situație și de furnizor, poate fi solicitată și o declarație pe propria răspundere privind dreptul locativ.

Este recomandat ca persoana care solicită schimbarea să aibă la îndemână o factură recentă, deoarece aceasta conține informațiile necesare identificării locului de consum. Pentru energia electrică, factura conține, printre altele, codul unic de identificare al punctului de măsurare. În cazul gazelor naturale sunt necesare datele de identificare ale locului de consum și ale contractului existent.

Poate fi solicitat și indexul contorului, iar în anumite situații furnizorul poate cere o fotografie a contorului, astfel încât indexul și seria acestuia să poată fi verificate.

După încheierea noului contract, consumatorul nu trebuie să schimbe contorul și nici să solicite întreruperea și reluarea alimentării. Schimbarea furnizorului este o procedură comercială, iar distribuția energiei electrice sau a gazelor naturale către locuință continuă prin aceeași rețea.

Procedura de schimbare este gratuită. Înainte de semnarea noului contract trebuie însă verificată situația contractului actual, mai ales dacă acesta este încheiat pe perioadă determinată sau prevede condiții speciale pentru încetarea înainte de termen.

Procesul de schimbare se realizează prin POSF, iar schimbarea efectivă a furnizorului se face fără întreruperea alimentării. Consumatorul trebuie să verifice și data de la care începe noul contract, precum și condițiile privind prețul, durata contractului, eventualele componente fixe și modalitatea de facturare.

Practic, pașii sunt următorii: consumatorul verifică factura și consumul actual, compară ofertele disponibile în POSF, alege oferta dorită, pregătește documentele necesare, încheie noul contract și transmite indexul contorului. De restul procedurii se ocupă furnizorul ales.